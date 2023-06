Unerwarteter Geldregen für den 1. FC Köln?

IMAGO/Gonzales Photo/Morten Kjaer

Bisseck wechselte im vergangenen Sommer von Köln nach Dänemark

Im vergangenen Sommer wechselte Yann Aurel Bisseck nach einer einjährigen Leihe fest zum Aarhus GF in Dänemark. Nur ein Jahr später könnte es den deutschen U21-Nationalspieler nach Italien ziehen. Über einen Wechsel würde sich wohl auch der 1. FC Köln freuen.

Die Geißböcke hatten sich beim festen Wechsel des Innenverteidigers eine Weiterverkaufsgebühr gesichert. Nachdem der 22-Jährige in Aarhus in insgesamt 32 Spielen über die volle Distanz gute bis sehr gute Leistungen gezeigt hat, soll Inter Mailand Interesse an dem Rechtsfuß haben.

Demnach soll der Champions-League-Finalist über einen Transfer nachdenken. Dafür müssten die Nerazzurri nicht einmal mit dem Verein verhandeln, denn Bissecks Vertrag soll eine festgeschriebene Ablösesumme von rund sieben Millionen Euro enthalten.

Liegt Bissecks Fokus erst auf der U21?

Sollte der in Jena geborene Verteidiger tatsächlich für diese Summer wechseln, würde insgesamt rund eine Million Euro nach Köln wandern. In finanziell schwierigen Zeiten würde das Geld bei den Kölnern natürlich gern gesehen sein.

Ob Bisseck derzeit einen Wechsel anstrebt, ist allerdings unklar. Neben Inter Mailand soll ihn auch Eintracht Frankfurt auf dem Zettel haben. Mit einer schnellen Entscheidung ist indes aber sowieso nicht zu rechnen. Derzeit soll Bissecks voller Fokus auf der U21 liegen.

Die Mannschaft von Trainer Antonio di Salvio bereitet sich im Moment auf die U21-Europameisterschaft vor. Vom 21. Juni bis zum 8. Juli will die deutsche Mannschaft ihren Titel verteidigen.

Vor seinem Wechsel nach Dänemark durchlief Bisseck jegliche Jugendmannschaften in Köln. Für die erste Mannschaft kam die 1,96m-Kante allerdings nur dreimal zum Einsatz. In Dänemark entwickelte er sich innerhalb der letzten zwei Jahre zum gestandenen Profi. Im Sommer könnte nun der nächste Schritt in seiner Karriere folgen.