VfB Stuttgart lässt Sturm-Juwel ziehen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Silas Schuelle

Noah Ganaus wird den VfB Stuttgart verlassen

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart schaut sich derzeit intensiv nach neuen Verstärkungen für den Offensiv-Bereich um. Mit Eigengewächs Noah Ganaus wird den Klub hingegen ein Sturm-Juwel in diesem Sommer endgültig verlassen.

Der Mittelstürmer trainierte in der abgelaufenen Spielzeit mehrere Male bei den Profis mit, ohne aber den Durchbruch in der Bundesliga zu schaffen. Vielmehr wurde er in der U23 des VfB Stuttgart eingesetzt, wo er in der Regionalliga Südwest mit elf Toren in 29 Spielen zum besten Angreifer seines Teams avancierte.

Statt es weiterhin bei den Schwaben zu versuchen, kommt es nun aber zur Trennung von dem Klub, bei dem Ganaus einst ausgebildet wurde.

Der gebürtige Nürtinger wird zu Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg wechseln, wo er als Torjäger am Unternehmen direkter Wiederaufstieg in der 3. Liga mithelfen soll und einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat.

Ganaus ein echtes Eigengewächs des VfB Stuttgart

"Seit den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich ein super Gefühl. Das Konzept und die Philosophie des SSV Jahn haben mich überzeugt. Mein Ziel ist es nun, mich zunächst in der 3. Liga zu etablieren und der Mannschaft mit hoffentlich vielen Toren zu helfen, damit wir unsere Saisonziele erreichen", erklärte Ganaus in der offiziellen Vereinsmitteilung der Regensburger am Dienstag.

Der 1,93-m-Stürmer durchlief praktisch seine gesamte Jugendzeit in der Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart, ehe er in den letzten Jahren mehrere Male verliehen wurde. Unter anderem spielte Ganaus für den SSV Reutlingen mehrere Spielzeiten in der Oberliga.

"In Noah Ganaus haben wir einen talentierten und vielversprechenden Stürmer gefunden, der bereits in der Regionalliga seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Für die künftige Spielzeit glauben wir fest daran, dass er dem SSV Jahn mit seinen Fähigkeiten helfen wird", freute sich SSV-Geschäftsführer Philipp Hausner über den Neuzugang vom Bundesliga-Klub.