Knüppelharte Babbel-Abrechnung mit Bayerns Chaos-Saison

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Vom FC Bayern bitter enttäuscht: Markus Babbel

Nach einer insgesamt ernüchternden Saison steht beim FC Bayern in der Sommerpause alles auf dem Prüfstand. Zu Recht, findet der ehemalige Münchner Markus Babbel.

Trotz der Last-Minute-Meisterschaft wird man die Spielzeit 2022/2023 an der Säbener Straße so schnell wie möglich vergessen wollen. Auf wie neben dem Platz gab der deutsche Rekordchampion oftmals kein gutes Bild ab.

"Man war es einfach nicht mehr gewohnt, dass der FC Bayern so ein Chaos anstellt. Es waren unglaublich viele Turbulenzen in der Saison, die dazu geführt haben, dass sie nicht die Leistung abrufen konnten, zu der sie imstande wären", fasste Markus Babbel die Münchner Probleme in der Schweizer Talksendung "Blick Kick" zusammen.

Der Ex-Profi erkannte den langjährigen Branchenführer kaum wieder. "Sie haben es nicht geschafft, als Einheit zu funktionieren und hatten nicht die Überzeugung, die den FC Bayern ausmacht. Da haben sie in dieser Saison sehr wackelig ausgesehen", so Babbel.

Babbel: FC Bayern hat "viele Dinge sehr schlecht gelöst"

Tatsächlich hatte der FC Bayern eine für seine Verhältnisse desaströse Rückserie hingelegt. Auch der Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel im März brachte keinerlei Besserung.

Babbel dazu: "Das 'Mia san mia' hat man verloren, denn das ist ja bezogen auf das Sportliche. 'Wir sind so stark - egal, wer kommt, wir gewinnen'. Diese Überzeugung, die man normalerweise bei Bayern München hat, war weg."

Der Verein habe "viele Dinge sehr schlecht gelöst, auch zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt", ergänzte der 50-Jährige, der damit auf die Entlassung der Vorstände Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic unmittelbar nach dem Gewinn der Meisterschaft anspielte.

"Das macht man nicht", betonte Babbel, der eine These zum aufsehenerregenden Personalbeben beim FC Bayern aufstellte: "Sie haben selbst nicht mehr geglaubt, dass sie Meister werden."