Bizarres Gerücht um Barca-Bayern-Tausch

IMAGO/Philippe Ruiz

Wechseln Robert Lewandowski (l.) und Joshua Kimmich vom FC Bayern die Seiten

Gerüchte, Joshua Kimmich vom FC Bayern sei einer der Transferprioritäten des FC Barcelona, schießen seit Tagen ins Kraut, obwohl sie nicht wirklich realitätsnah klingen. Die neuesten Spekulationen schlagen dem Gerüchte-Fass nun aber den Boden aus.

Die umtriebige spanische Online-Zeitung "El Nacional" will von Gedankenspielen erfahren haben, in denen Joshua Kimmich den FC Bayern in Richtung Barca verlässt, die Münchner im Gegenzug den im Sommer 2022 zu den Katalanen abgewanderten Torjäger Robert Lewandowski zurückbekommen.

Die Bayern hätten somit ihre akute Not in der Sturmmitte gelindert, Barca einen Ersatz für Klublegende Busquets gefunden. Der 34-Jährige verlässt Barcelona nach 15 Jahren als Profi.

Das Szenario strotzt aber nur so vor Haken: Der deutsche Rekordmeister würde mit Kimmich einen der besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt verlieren, der mit 28 Jahren zudem noch einige Jahre auf allerhöchster Ebene im Köcher hat. Zwar ist auch Lewandowskis Klasse weiterhin unbestritten, der Pole, der beim FC Bayern zum zweitbesten Goalgetter der Bundesliga-Geschichte aufstieg, feiert im August allerdings schon seinen 35 Geburtstag. Auf nicht allzu lange Sicht würde Bayern also doch eine Menge Geld für einen neuen Mittelstürmer hinblättern.

Tausch zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona nicht sehr wahrscheinlich

Außerdem darf und muss heftig hinterfragt werden, dass die Spieler überhaupt Interesse an einem Tapetenwechsel haben. Kimmich erklärte am Montagabend am Rande des Länderspiels zwischen Deutschland und der Ukraine (3:3): "Ich habe ja, wie jeder sicherlich weiß, noch zwei Jahre Vertrag und wir haben Großes vor."

Dass Lewandowski ein Jahr nach seinem Abschied aus der bayerischen Landeshauptstadt wieder an die Isar zurückkehren will, kann wohl sogar ausgeschlossen werden. Zumal die Trennung nicht ohne Störgeräusche über die Bühne ging. "El Nacional" betont zudem, dass sich der Angreifer in Spanien sehr wohlfühle.