Last-Minute-Entscheidung bei Goretzka droht

Tom Weller, dpa

Leon Goretzka könnte den FC Bayern verlassen

Über einen Abschied von Leon Goretzka vom FC Bayern wird seit einigen Wochen spekuliert. Eine Entscheidung könnte aber erst im Laufe der Vorbereitung fallen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, ist nicht ausgeschlossen, dass der FC Bayern Goretzka in diesem Sommer verkauft. Allerdings wolle sich der Mittelfeldspieler Stand jetzt bei den Münchnern durchsetzen und strebe keinen vorzeitigen Abschied an.

Goretzkas Meinung ändern könnte allerdings die Vorbereitung. Dem Bericht zufolge wird sich erst in den Trainings und in den Testspielen zeigen, auf welche Spieler Trainer Thomas Tuchel in der kommenden Saison setzen wird.

Erst im Laufe der Vorbereitung soll daher eine Entscheidung gefällt werden. Zum einen vom FC Bayern, ob man weiter auf die Dienste von Goretzka setzt. Zum anderen vom Spieler selbst. Sollte der 28-Jährige mit seiner Rolle im Team nicht zufrieden sein, könnte womöglich ein Umdenken stattfinden.

Schon in der beendeten Saison war Goretzka kein unumstrittener Stammspieler mehr beim FC Bayern. In der Bundesliga absolvierte er 27 Spiele, 22 Mal durfte er von Beginn an ran. Über die gesamten 90 Minuten stand er aber nur sieben Mal auf dem Platz.

Goretzkas Zukunft beim FC Bayern ist wohl auch von den Transfers abhängig, die die Münchner im Sommer tätigen werden. "Sport1" berichtete zuletzt, dass der Nationalspieler einen Wechsel in Betracht zieht, sollte Tuchels angeblicher Wunschspieler Declan Rice von West Ham United kommen.

Nimmt Goretzka den Konkurrenzkampf beim FC Bayern an?

Dann würde Goretzka schließlich ein Bankplatz drohen. Laut "Abendzeitung" würde Goretzka aber auch vor einem Rice-Transfer nicht zurückschrecken und wolle sich dem Konkurrenzkampf beim FC Bayern stellen.

"Sky" zufolge bringt sich mit Manchester United bereits ein erster Interessent in Stellung. Die Red Devils würden die Situation momentan genau beobachten und sich darüber im Klaren sein, dass das Bayern-Interesse an West Hams Sechser Declan Rice direkte Auswirkungen auf Goretzka haben könnte.

Zuletzt hieß es allerdings, der FC Bayern gehe im Rice-Poker leer aus.