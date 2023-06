Dino Toppmöller hatte "nicht nur Angebote aus Frankfurt"

IMAGO/Markus Fischer

Dino Toppmöller wechselte vom FC Bayern zu Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Dino Toppmöller vom FC Bayern losgeeist und als neuen Cheftrainer eingestellt. Sein Vater Klaus Toppmöller, der vor 30 Jahren einst selbst an der Seitenlinie der SGE stand, hat nun verraten, dass ein Wechsel zu den Hessen keineswegs die einzige Option war.

"Den Job bei Eintracht hat er sich verdient. Er hat schon in Luxemburg, in Leipzig und auch in München gute Arbeit geleistet. Das spricht sich natürlich rum - er hatte ja nicht nur Angebote aus Frankfurt", ließ der langjährige Bundesliga-Trainer im Gespräch mit RTL und sport.de durchblicken: "Ich denke, dass sich die Spieler auf ihn freuen können."

Für Dino Toppmöller ist es der erste Cheftrainer-Posten im deutschen Oberhaus. Unter Julian Nagelsmann hatte der 42-Jährige zunächst in der Saison 2020/21 als Assistent bei RB Leipzig gearbeitet, dann war er seinem Coach zum FC Bayern gefolgt.

Nach der Beurlaubung des gesamten Trainerteams Ende März lief auch der Vertrag von Toppmöller bei den Münchnern zunächst noch weiter, die SGE zahlte somit nun eine Ablösesumme an den FC Bayern. Bei Eintracht Frankfurt unterzeichnete Toppmöller einen Vertrag bis 2026.

"Wichtig wäre, dass Kolo Muani bei der Eintracht bleibt"

Für Klaus Toppmöller steht fest, dass der neue Job für seinen Sohn sowohl "eine neue Herausforderung" als auch eine große Chance darstellt. Zudem seien die Fans "quasi genauso begeisterungsfähig wie die Dortmund-Fans", wie man bei den Frankfurter Europapokalspielen der letzten Jahre gesehen habe.

Für das Erreichen der gemeinsamen Ziele müssten derweil aber auch die Schlüsselspieler am Main bleiben, so Klaus Toppmöller: "Wichtig wäre, dass Kolo Muani bei der Eintracht bleibt." Der französische Stürmer wird seit Monaten vor allem mit einem Wechsel zum FC Bayern oder zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht.

2014 hatte Dino Toppmöller, der in seiner Karriere als Profi auf 128 Zweitliga-Spiele zurückblickt, seine Trainer-Laufbahn beim luxemburgischen Klub RM Hamm Benfica begonnen. Nach zwei Jahren zog er zu F91 Düdelingen weiter, wo er anschließend drei Meisterschaften und zwei Pokalsiege feierte. Im Juli 2019 heuerte Toppmöller beim belgischen Klub Excelsior Virton an, schon im Dezember desselben Jahres trat er jedoch zurück und begann den DFB-Lehrgang zum Erwerb der UEFA Pro Trainerlizenz.