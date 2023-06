Nächster Transfer fix: Schalke 04 treibt Umbruch voran

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Sportvorstand André Hechelmann und Cheftrainer Thomas Reis planen den Kader für die kommende Saison des FC Schalke 04

Nach dem erneuten Abstieg in die 2. Bundesliga muss der FC Schalke 04 seinen Kader umkrempeln, zahlreiche Spieler gelten als Abschiedskandidaten. Für gleich mehrere Profis könnten bald schon Abnehmer gefunden sein. Am Dienstagnachmittag gaben die Königsblauen einen weiteren Abgang bekannt.

Kerim Çalhanoğlu wird den FC Schalke 04 endgültig verlassen und zur SpVgg Greuther Fürth wechseln, wie der Revierklub bekannt gab. Über die Modalitäten des Transfers wurde Stillschweigen vereinbart. Bei den Kleeblättern unterzeichnet der 20-Jährige einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Wenige Stunden zuvor hatten die Knappen den Abschied von Stürmer Jordan Larsson verkündet.

"Kerim ist ein talentierter Spieler, der seine ersten Schritte im Profifußball gemacht hat. Er hatte zuletzt viele Trainerwechsel und viel Unruhe in seinen Vereinen, was für die Entwicklung eines jungen Spielers nicht immer förderlich ist", freute sich Fürths Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi über den Transfer.

Der linke Außenbahnspieler war erst im vergangenen Winter von Schalke auf Leihbasis nach Sandhausen abgegeben worden, wo er bis zum Saisonende immerhin auf neun Startelf-Einsätze kam. "Ich weiß, dass Fürth darauf spezialisiert ist, junge Spieler weiterzuentwickeln und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass die Verantwortlichen auf mich zugekommen sind. Ich glaube, die Voraussetzungen hier sind top und ich freue mich schon, wenn es kommende Woche losgeht", wird Çalhanoğlu in einer Vereinsmitteilung zitiert.

FC Schalke 04 treibt Kaderumbruch voran

Neben dem Abwehrspieler können den FC Schalke 04 "Sky" zufolge indes auch Blendi Idrizi und Dries Wouters in den kommenden Wochen verlassen. Ihre Verträge haben zwar noch eine Laufzeit bis 2024, eine Zukunft in Gelsenkirchen haben sie jedoch nicht mehr.

Mittelfeldspieler Idrizi, zuletzt an Zweitligist Jahn Regensburg verliehen, kam in der vergangenen Saison auf 19 Pflichtspiele für den Zweitliga-Absteiger. In der Schalker Aufstiegssaison 2021/22 hatte er mit 24 Einsätzen noch zum erweiterten Stammkader gezählt. Wouters hingegen zählt schon seit Januar 2022 nicht mehr zum S04-Kader, der Verteidiger ist seither an den belgischen Klub KV Mechelen verliehen.

Offensiv-Umbruch beim FC Schalke 04?

Neben dem Duo werden weitere Spieler den Bundesliga-Absteiger wohl verlassen. Sportvorstand André Hechelmann gab gegenüber "Sky" zudem preis, dass die TSG Hoffenheim ein erstes Angebot für Angreifer Marius Bülter hinterlegt hat. Beide Seiten seien derzeit aber noch weit von einander entfernt.

Möglich sei zudem ein Abschied von Offensivspieler Rodrigo Zalazar, wenngleich dieser - anders als Bülter - noch keinen Wechselwunsch an den Klub herangetragen habe.

Ob der Revierklub in der Sturmspitze neben Simon Terodde, der seinen Vertrag doch noch einmal verlängert hat, und Sebastian Polter zudem auf Marvin Pieringer setzt, ist dem TV-Sender zufolge derzeit eher unwahrscheinlich. Pieringer traue sich nach einer starken Zweitliga-Saison beim SC Paderborn den Wechsel zu einem Erstligisten zu.