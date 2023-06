S04 gibt Einblicke in Bülter-Poker und bestätigt Gerüchte

IMAGO/RHR-FOTO

Will den FC Schalke 04 in Richtung Bundesliga verlassen: Marius Bülter

Wechselt Marius Bülter nach den zahlreichen Spekulationen der letzten Tage tatsächlich vom FC Schalke 04 zur TSG 1899 Hoffenheim? Die kurze Antwort: möglicherweise schon. Doch S04-Sportchef André Hechelmann hat betont, dass noch einiges zu tun ist und einen Einblick in den Poker um den begehrten Angreifer gegeben.

André Hechelmann ist erst seit Kurzem Sportdirektor beim FC Schalke 04 und doch schon direkt mittendrin und intensiv mit zahlreichen Themen beschäftigt. Jetzt hat sich der 38-Jährige zum Stand bei Marius Bülter geäußert, von dem es zuletzt hieß, dass er die Königsblauen verlassen will. Dieses Gerücht musste Hechelmann nun zähneknirschend als eines von zweien bestätigen.

"Wir haben gehofft, dass wir ihn zum Verbleib bewegen können. Jetzt hat sich die Sachlage etwas verändert", wird der seit Anfang Juni aktive Sportdirektor vom "kicker" zitiert. Offenbar war es aber nicht Bülter selbst, der für seinen weiteren Karriereverlauf den Gang in die 2. Bundesliga mit S04 ausschloss.

"Die Information, dass Marius in der 1. Liga bleiben will, kam über das Management", verriet Hechelmann. Bülter habe das dann "im Nachgang auch hinterlegt". So oder so scheint ein Wechsel unvermeidlich. Zumal mit der TSG 1899 Hoffenheim längst einer der vielen Interessenten intensiv am 30-Jährigen baggert.

FC Schalke 04 noch "weit entfernt" von Bülter-Verkauf

"Wir sind in Gesprächen, das kann man bestätigen", sagte der neue Sportchef über die Spekulationen um einen Transfer in den Kraichgau. Die Gespräche laufen, so Hechelmann weiter, aber: "Wir sind weit davon entfernt, von einem fertigen Vertragskonstrukt zu sprechen."

Der Poker mit der TSG sei in einem "Anfangsstadium", das Angebot der Hoffenheimer sei "etwas weit entfernt" von den Wünschen der S04-Bosse.

Angeblich fordern die Schalker fünf Millionen Euro für Bülter. Hechelmann wollte jedoch die gehandelten Zahlen nicht bestätigen.

Bülters Vertrag beim Erstliga-Absteiger ist noch bis 2025 datiert. Mit elf Treffern war der Angreifer der beste Torschütze der Königsblauen in der vergangenen Saison.