FC Bayern ändert Transfer-Strategie

IMAGO/Ulrich Wagner

Uli Hoeneß und Thomas Tuchel sind in die Kaderplanung des FC Bayern involviert

Am Dienstag tagten die Bosse des FC Bayern, um die Marschroute auf dem Transfermarkt festzulegen. Nach der Entscheidung im Poker um Wunschspieler Declan Rice haben die Münchner nun offenbar ihre Transfer-Prioritäten geändert.

Der FC Bayern steigt aus dem Poker um den englischen Nationalspieler Declan Rice aus, wie "Bild" nach einem Gipfeltreffen des FC Bayern berichtete. Der defensive Mittelfeldspieler hat sich demnach für einen Wechsel zum FC Arsenal entschieden, zudem hätte der deutsche Rekordmeister bei dem angestrebten Deal finanziell arg ins Risiko gehen müssen.

Nicht die einzige Entscheidung des neu geschaffenen, siebenköpfigen Gremiums: Laut "Sky" steht nicht mehr länger die Verpflichtung eines Sechsers im Vordergrund, sondern die eines neuen Mittelstürmers. Eine Alternative für Rice zu finden, wird somit vorerst keine Priorität haben.

Einer der Namen, die auf der Liste der Kandidaten verbleibt, sei Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. Zuletzt wurde auch Juventus-Angreifer Dusan Vlahovic beim FC Bayern gehandelt.

Eintracht Frankfurt will Kolo Muani halten - keine Verlängerung geplant?

Kolo Muani besitzt beim hessischen Bundesligisten noch einen Vertrag bis 2027. Immer wieder wird ein möglicher Sommer-Transfer auf eine Ablösesumme nahe der 100 Millionen Euro taxiert. Zuletzt war auch Manchester United als Interessent in Erscheinung getreten, laut "The Athletic" will der Premier-League-Klub seinen Angriff ebenfalls mit dem französischen Nationalspieler verstärken.

Frankfurt will indes um Kolo Muanis Verbleib kämpfen. "Ich gebe ihn nicht in den Markt und will ihn auch nicht transferieren. Mein Ziel ist, dass Randal bei uns bleibt", stellte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche kürzlich im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" unmissverständlich klar.

"Sky" zufolge wird eine vorzeitige Vertragsverlängerung allerdings nicht angestrebt, um etwa das derzeitige Jahresgehalt anzuheben und dem Stürmer somit eine weitere Saison in Frankfurt schmackhaft zu machen. Dem TV-Sender zufolge verdient der 24-Jährige weniger als 1,5 Millionen Euro brutto pro Jahr.