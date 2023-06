Messi erteilt weiterer WM-Teilnahme Absage

Tom Weller, dpa

Lionel Messi wird nach eigener Aussage nicht an der WM 2026 teilnehmen

Lionel Messi will bei der kommenden Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada nicht noch einmal für die Nationalmannschaft seines Landes auflaufen.

"Das war meine letzte Weltmeisterschaft. Ich werde sehen, wie es weitergeht, aber im Prinzip werde ich nicht zur nächsten Weltmeisterschaft fahren", bekräftigte Messi in einem Interview der chinesischen Sportzeitung "Titan Sports".

Messi nahm bereits an fünf Fußballweltmeisterschaften teil und gewann bei der WM in Katar Ende 2022 erstmals den Titel mit der argentinischen Nationalmannschaft. Derzeit bereitet er sich in Peking auf ein Länderspiel gegen Australien vor.

Auch Nationaltrainer hofft auf weitere Messi-Teilnahme

Der Stürmerstar sagte bereits mehrfach, dass die WM 2022 seine letzte sein würde. Dennoch gibt es in seinem Heimatland Argentinien noch immer die Hoffnung, dass er beim nächsten WM-Turnier noch einmal antreten könnte.

Auch Nationaltrainer Lionel Scaloni sagt immer wieder, er hoffe, dass Messi bei den Titelkämpfen in den USA, Mexiko und Kanada noch einmal für Argentinien spielt.