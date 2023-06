Medien: Hernández teilt FC Bayern Wechselwunsch mit

IMAGO/Ulrich Wagner

Hernández könnte den FC Bayern in Richtung Paris verlassen

Innenverteidiger Lucas Hernández will den FC Bayern offenbar noch in diesem Sommer verlassen. Der Franzose hat die Münchner Verantwortlichen darüber angeblich schon informiert.

Lucas Hernández hat die Bosse des FC Bayern nach "Sky"-Angaben am Dienstag darüber in Kenntnis gesetzt, dass er den Klub in der kommenden Transfer-Periode gerne vorzeitig verlassen will.

Die Führungsetage um Klub-Präsident Herbert Hainer, den beiden Aufsichtsratsmitgliedern Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, Finanzvorstand Michael Diederich, den Technischen Direktor Marco Neppe und Cheftrainer Thomas Tuchel hatten sich am Dienstag laut "Bild" zu einem Gipfeltreffen verabredet, um die Transfer-Strategien der kommenden Wochen zu besprechen. Im Zuge dessen habe Hernández seinen Wunsch geäußert, so "Sky".

Wie "Bild" erfahren hat, war Hernández am Dienstagvormittag zeitgleich mit Trainer Tuchel und Kaderplaner Neppe im Kabinentrakt an der Säbener Straße. Dabei soll auch seine Zukunft Thema der Gespräche gewesen sein.

Aus Sicht von Hernández ist dadurch wohl endgültig die eigentlich angedachte Vertragsverlängerung in München vom Tisch. Der rund um den letzten Bundesliga-Spieltag entlassene Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte dem 27-Jährigen, trotz seines monatelangen verletzungsbedingten Ausfalls, eine Verlängerung bis 2027 angeboten.

Ablöseforderung des FC Bayern durchgesickert

Hernández' Wunschklub Paris Saint-Germain soll Berichten zufolge jedoch einen Fünfjahresvertrag mit deutlich höherem Jahresgehalt offerieren. Angeblich bietet PSG ein Gehalt von über 15 Millionen Euro pro Jahr.

"Sky" zufolge wäre der FC Bayern durchaus bereit, den Innenverteidiger im Sommer ziehen zu lassen - vor allem, um einen ablösefreien Abschied im kommenden Jahr zu verhindern. Voraussetzung sei allerdings, dass die Ablöseforderungen erfüllt werden.

Dem TV-Sender zufolge fordern die Münchner 60 Millionen Euro als Sockelbetrag, zusätzlich sollen Bonuszahlungen vereinbart werden. "Bild" berichtet derweil von mindestens 50 Millionen Euro Ablöse. Hernández sei am Dienstag mitgeteilt worden, dass PSG nun ein offizielles Angebot unterbreiten müsse.

Lucas Hernández war im Sommer 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid zum FC Bayern gewechselt. Seither absolvierte er 107 Pflichtspiele und gewann vier Meisterschaften, einen Pokalsieg sowie die Champions League, den UEFA-Supercup und die Klub-WM.