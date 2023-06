VfB Stuttgart denkt an Rückholaktion

IMAGO/Pius Koller

Kehrt Maglica zum VfB Stuttgart zurück?

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat die Möglichkeit, Abwehrspieler Matej Maglica vom Schweizer Super-League-Vertreter FC St. Gallen zurückzuholen. Eine Entscheidung wird demnächst erwartet.

Der VfB Stuttgart denkt an eine erneute Verpflichtung von Innenverteidiger Matej Maglica. Das berichtet der "kicker".

Die Schwaben hatten den Kroaten im Sommer 2020 vom Oberligisten Göppinger SV verpflichtet, nach seinem Bundesliga-Debüt im November 2021 kam er jedoch nicht erneut im deutschen Oberhaus zum Zug. Im Januar 2022 gaben die Stuttgarter den 24-Jährigen daher zunächst auf Leihbasis und anschließend fest an den FC St. Gallen ab - inklusive Rückkaufoption, wie das Fachblatt nun meldet.

Die Frist, um die Klausel zu ziehen, läuft allerdings am 15. Juni ab. Daher wird eine zeitnahe Entscheidung erwartet. Entschließt sich der VfB Stuttgart für den erneuten Transfer, müssen dem Bericht zufolge 450.000 Euro an den Schweizer Klub überwiesen werden.

Gibt der VfB Stuttgart Mavropanos ab?

Dass Maglica anderthalb Jahre nach seinem Abschied aus dem Ländle nun das nötige Format für die Bundesliga hat, lassen 47 Einsätze in der Schweizer Super League erahnen. Der 1,98 Meter große Abwehrmann hatte sich auf Anhieb in der Mannschaft des FC St. Gallen festgespielt, in der vergangenen Spielzeit absolvierte er 34 Pflichtspiele.

Wirklich Bedarf in der Innenverteidigung hat der VfB Stuttgart indes wohl nur, sollte einer der Stammspieler der abgelaufenen Saison den Klub verlassen. Hartnäckig halten sich seit Monaten Gerüchte, dass der Grieche Konstantinos Mavropanos einen Abschied anstrebt. Das Arbeitspapier des Abwehrspielers ist noch zwei weitere Jahre gültig.

Möglich ist laut dem "kicker", dass Mavropanos in diesem Sommer eine zweistellige Millionensumme einspielt, sollten die finanzstarken Klubs aus der englischen Premier League ihre Kaderplanung vorantreiben.