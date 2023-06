Kimmich angezählt: "Nebenleute wurden konstant schlechter"

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Joshua Kimmich hat eine turbulente Saison mit dem FC Bayern hinter sich

Joshua Kimmich blickt auf eine schwere Saison mit dem FC Bayern zurück, an dessen Ende allein der Gewinn der deutschen Meisterschaft stand. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat nun massive Kritik am Mittelfeldspieler geübt.

Einst unumstritten, steht Bayern-Star Joshua Kimmich nach einer enttäuschenden Saison immer mehr in der Kritik. Deutliche Worte muss sich der deutsche Nationalspieler nun von Bayern-Ikone und TV-Experte Lothar Matthäus gefallen lassen.

"Die Nebenleute wurden neben ihm zuletzt konstant schlechter: egal, ob Goretzka, Sabitzer oder Gravenberch. Weil sie für Kimmich – ungewohnte – Arbeit mitmachen mussten", kritisierte der 62-Jährige im Gespräch mit "Sport Bild".

Dem Sportblatt zufolge wurde Kimmichs Rolle zudem im Zuge der jüngsten Saison-Analyse des FC Bayern ausführlich diskutiert. Auch die Münchner Verantwortlichen um Cheftrainer Thomas Tuchel, den Aufsichtsratsmitgliedern Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sowie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hätten dabei erkannt, dass der Mittelfeldspieler in den vergangenen Monaten mit keinem Mannschaftskollegen optimal zusammenspielte.

Mittelfeld plötzlich Schwachstelle beim FC Bayern

Seit Wochen schon wird um Kimmichs Rolle beim deutschen Rekordmeister eine kontroverse Debatte geführt. Der 28-Jährige versteht sich mehr und mehr als spielgestaltender Achter, der die Angriffe des FC Bayern aus der Schaltzentrale heraus einzuleiten versucht. Zugleich hat Kimmich den Anspruch, absoluter Führungsspieler im Münchner Starensemble zu sein.

Als eine der Schwachstellen in der vergangenen Saison wurde allerdings vor allem das Mittelfeldzentrum des FC Bayern ausgemacht. Die einst so eingespielte Zentrale um Kimmich und Goretzka wurde immer wieder überspielt, der Münchner Mannschaft mangelte es somit an defensiver Absicherung.

Als eine der Transfer-Prioritäten wurde für das kommende Wechselfenster nicht zuletzt die Verpflichtung eines Sechsers ausgegeben, der die fehlende Stabilität vor der Abwehr zurückbringen soll.