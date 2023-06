HSV macht Weg für Millionen-Spritze frei

IMAGO/Oliver Zimmermann

Neues Geld für Zweitligist HSV

Fußball-Zweitligist Hamburger SV bekommt von Milliardär Klaus-Michael Kühne neue finanzielle Mittel in zweistelliger Millionenhöhe bereitgestellt. Das gab der HSV am Dienstagabend bekannt.

Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am Dienstagvormittag haben die Gesellschafter der HSV Fußball AG ihre Zustimmung für eine sogenannte Wandelschuldverschiebung in Höhe von 30 Millionen Euro gegeben. Die Laufzeit soll nach "Bild"-Angaben bis 2028 laufen, die Verzinsung beträgt demnach 3,5 Prozent.

Die Kühne Holding AG hatte sich laut Vereinsmitteilung bereits im April mit dem HSV-Vorstand über die Finanzspritze geeinigt, auch der Aufsichtsrat hatte zugestimmt. Zahlt der Nordklub den Kredit nicht bis zum Ende der Frist zurück, hat der Kreditgeber somit die Möglichkeit, die Darlehensschuld in eine Unternehmensbeteiligung umzuwandeln.

"Meine Kühne Holding AG hat seit vielen Jahren und schon vor Ausgliederung des Profifußballs den HSV unterstützt und fühlt sich der HSV Fußball AG als einer ihrer maßgeblichen Aktionäre eng verbunden. Die Stärkung ihres finanziellen Fundaments ist uns ein besonderes Anliegen", begründete Klaus-Michael Kühne den Schritt.

Kühne hofft auf Nachahmer

Es wäre "wünschenswert, wenn in größerem Umfang von verschiedenen Seiten Kapitalzuflüsse erfolgen", so der Milliardär: "Das ist der Grund, dass wir eine Wandelschuldverschreibung in beträchtlicher Höhe gezeichnet haben, um damit auch andere zur Nachahmung zu ermuntern."

Wie der HSV die zusätzlichen Mittel einsetzen wird, entscheidet der Vorstand der HSV Fußball AG. Finanzdirektor Dr. Eric Huwer erklärte: "Dieses besondere Engagement der Kühne Holding AG im besten Interesse des Klubs garantiert im besonderen Maße die nachhaltige Entwicklung, erhöht die finanzielle Agilität und trägt mit Weitsicht zur effektiven Risikovorsorge unseres HSV bei. Wir haben uns eine gute Ausgangssituation erarbeitet, auf der wir uns nicht ausruhen, sondern ganz im Gegenteil schon heute die auf uns zukommenden Szenarien und dynamischen Herausforderungen unserer Branche gezielt berücksichtigen."