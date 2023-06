Nationalmannschaft schiebt Bowling-Abend ein

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Die Nationalmannschaft lenkt sich nach dem Ukraine-Spiel ab

Abräumen für die Stimmung: Die deutschen Fußball-Nationalspieler haben am Dienstag Ablenkung auf einer Bowlingbahn gesucht.

Wie die "Bild"-Zeitung zuerst berichtete, zog es die Spieler um Kapitän Joshua Kimmich hierzu ins gut 30 Kilometer vom Neuisenburger Teamhotel entfernte Oberursel.

Die Mannschaft, begleitet von Sicherheitsleuten, wurde am Abend nach dem 3:3 im 1000. DFB-Länderspiel gegen die Ukraine in Bremen in offiziellen DFB-Minibussen und Taxis vorgefahren.

Mit der Entspannung ist es bald allerdings wieder vorbei. Am Freitag geht es in Warschau gegen Polen (20:45 Uhr/ARD) , im letzten Spiel vor dem Sommerurlaub empfängt die DFB-Auswahl am kommenden Dienstag (20:45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen das Team aus Kolumbien.