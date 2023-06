Musiala nimmt Kimmich in Schutz und schwärmt von Rice

IMAGO

Jamal Musiala (l.) und Joshua Kimmich sind beim FC Bayern feste Größen

In den vergangenen Monaten ist Joshua Kimmich beim FC Bayern in die Kritik geraten. Auch deshalb soll der Rekordmeister nach einem weiteren Abräumer für das defensive Mittelfeld suchen, als Top-Favorit gilt dabei der Engländer Declan Rice. Geht es nach Jamal Musiala, könnten auch beide demnächst in der Münchner Schaltzentrale zusammen spielen.

Von der "Sport Bild" nach dem "hungrigsten Spieler" beim FC Bayern gefragt, musste Musiala nicht lange überlegen. "Joshua Kimmich! Er ist sauer, wenn er im Training ein kleines Spiel verliert", verriet der 20-Jährige, was seinen Teamkollegen so einzigartig macht.

Kimmich sei "hungrig, unglaublich hungrig – manchmal vielleicht sogar zu hungrig", ergänzte Musiala, der damit auf die manchmal grenzwertig emotionale Art des Taktgebers angespielt haben dürfte.

Als leise Kritik an Kimmich wollte er seine Worte indes nicht verstanden wissen. "Von seiner Mentalität kann sich jeder etwas abschauen", stellte Musiala klar: "Er ist Vorbild für andere Spieler, hat die Bayern-DNA in sich."

Zuletzt wurde der 28-Jährige vermehrt mit einem Abschied von der Säbener Straße in Verbindung gebracht, speziell beim FC Barcelona steht Kimmich offenbar hoch im Kurs. Musialas deutliche Reaktion: "Ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, dass er geht."

FC Bayern: Musiala schwärmt von Abräumer Rice

Trainer Thomas Tuchel hat bislang zwar auf Kimmich gesetzt, soll sich für die Sechserposition allerdings einen defensiveren Spieler wünschen. Einen wie Declan Rice von West Ham United, wenn man der Gerüchteküche Glauben schenkt.

"Declan ist ein super Spieler. Ich kannte ihn schon, als er sehr jung war, bevor er zu West Ham ging. Wir haben zusammen im Park gespielt. Ich glaube, ich war damals elf, zwölf Jahre alt. Wir sind in der gleichen Gegend aufgewachsen. Auch bei den Länderspielen gegen England ist mir seine Qualität aufgefallen. Er ist ein super Spieler", rührte Musiala die Werbetrommel für den Three-Lions-Star.

Dass der deutsche Branchenführer für einen Mann wie Rice nicht reizvoll genug ist, glaubt der Youngster nicht. "Jeder Spieler würde bei einem Angebot ins Grübeln kommen. Egal, welcher Topspieler es ist. Der FC Bayern ist ein sehr attraktiver Klub", hob Musiala hervor.