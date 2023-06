Berater von Bayern-Star mit Kampfansage: "Er bleibt!"

IMAGO

Mathys Tel (r.) will sich beim FC Bayern durchsetzen

Mathys Tel gilt als einer der talentiertesten Mittelstürmer der Fußball-Bundesliga. Der Youngster des FC Bayern saß in seinem ersten Jahr in Deutschland aber meistens nur auf der Bank, wurde bereits mit Leihgeschäften in Verbindung gebracht. Sein Berater hat jetzt klargestellt: Tel soll in München bleiben!

Die gesammelten Zahlen bergen die Gefahr für Missverständnisse bei Mathys Tel: Der Franzose brachte es in seiner Debüt-Spielzeit auf immerhin 22 Einsätze, in denen er fünf Tore erzielte. Auf den ersten Blick eine schlechte Quote für einen Mittelstürmer des FC Bayern.

Für seine fünf Treffer benötigte Tel allerdings lediglich knapp 400 Einsatzminuten, wurde er doch 21 Mal im Laufe einer Partie eingewechselt - zumeist in der Schlussphase.

Es wird schnell offensichtlich, dass der 18-Jährige ganz genau weiß, wo das Tor steht und die Bayern-Bosse in seinem ersten Jahr im Verein durchaus von sich überzeugt hat.

Aktuell plant der deutsche Rekordmeister daher nicht, sein Offensiv-Juwel in diesem Sommer abzugeben. Vor allem Cheftrainer Thomas Tuchel soll laut "Sport Bild"-Infos vom Youngster begeistert sein und ihn für die bevorstehende Saisonvorbereitung voll einplanen.

FC Bayern "einer der besten Vereine der Welt"

Darüber hinaus denkt auch die Spielerseite selbst gar nicht daran, sich zu verändern. Sein Berater Gadiri Camara stellte klar, dass Tel unbedingt in sein zweites Bayern-Jahr starten will: "Viele Klubs in Europa hätten gerne Mathys – und zwar nicht die kleineren. Aber wir haben es bereits kommuniziert: Für uns ist es ganz klar, dass Mathys beim FC Bayern bleibt, um sich zu verbessern."

Für sich selbst hat der Mittelstürmer die Zielsetzung ausgegeben, auf mehr Spielzeiten zu kommen als noch in seiner ersten Saison beim deutschen Branchenprimus, die wettbewerbsübergreifend immerhin 28 Einsätze (davon 26 als Einwechselspieler) bedeutete.

Berater Camara unterstrich noch einmal, wie wichtig seinem Klienten der Klub ist, bei dem er einen laufenden Vertrag bis 2025 unterzeichnet hat: "Der Verein liebt ihn, die Fans lieben ihn: Wir wollen gemeinsam eine Liebesgeschichte aufbauen, denn Bayern ist einer der besten Vereine der Welt."