HSV-Trainer Walter wehrt sich gegen Kritiker

IMAGO/Philipp Szyza

HSV-Trainer Tim Walter geht in seine dritte Saison bei den Hanseaten

Aufbrausend, provokant, polarisierend - Trainer Tim Walter vom Hamburger SV hat sich gegen Kritik an seinem Auftreten gewehrt.

"Ich bin fußballverrückt, emotional – und wenn ich Dinge als ungerechnet empfinde, manchmal auch aufbrausend", sagte Walter der "Sport Bild": "Ich mache alles, um meine Mannschaft zu beschützen. Es ist meine Familie. Jeder, der ein Teil davon ist, steht unter meinem Schutz."

Seine Aufgabe sei es, "bei guten und schlechten Zeiten im Wind zu stehen. Das mache ich gerne. Ich habe die Energie dazu", sagte Walter, der in der abgelaufenen Saison mit dem HSV wie schon im Jahr zuvor in der Relegation den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hatte. In der nächsten Saison soll die Rückkehr auf die große Bühne im dritten Anlauf gelingen.

"Wir haben in den zwei Jahren nicht alles richtig gemacht, sonst hätten wir am Ende noch mehr Punkte geholt. Trotzdem können wir mit dem Fundament, das wir haben, gut weiterarbeiten", sagte Walter, dessen Vertrag bis 2024 läuft: "Das heißt nicht, dass alles gut ist. Natürlich sind wir intern sehr kritisch, wissen, dass wir neue Impulse und punktuell auch frisches Blut brauchen. Das ist wichtig, um den Verein weiterzubringen."