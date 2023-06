Werben um Rice: Wird Bayern die Meisterserie zum Verhängnis?

IMAGO/Simon Dael/Shutterstock

Wechselt Declan Rice zum FC Bayern?

Declan Rice von West Ham United steht auf der Wunschliste des FC Bayern. Laut DFB-Keeper Bernd Leno vom FC Fulham könnte das schlechte Standing der Bundesliga in England den Münchnern im Poker um den Mittelfeldmann aber zum Verhängnis werden.

"Bayern als Klub ist immer interessant, auch für Engländer. Das Problem: Engländer gehen nicht gerne ins Ausland", sagte Leno in einem Interview mit der "Sport Bild".

Der FC Arsenal oder der FC Chelsea hätten bessere Karten, da auch die Familie von Rice in London lebt. "Die Engländer wissen, dass sie die beste Liga haben – was darum herum passiert, interessiert sie nicht so sehr", betonte Leno und ergänzte: "Heißt im Paket: Heimat, beste Liga, gutes Gehalt."

Daher sei es für den FC Bayern schwer, Engländer unter Vertrag zu nehmen. "Aber wenn Bayern Ernst macht, kommt Rice sicherlich ins Grübeln. Dann sind die Bayern eine ernsthafte Option."

Zuletzt hat es aber ohnehin geheißen, dass der FC Bayern die Bemühungen um Rice auf Eis legt.

Problematisch sieht Leno aber vor allem den Ruf der Bundesliga in England. "Die Bundesliga wird in England nicht so ernst genommen, weil immer Bayern gewinnt", sagte der 31-Jährige.

Mit dem FC Fulham habe er in der beendeten Saison gegen Manchester City, den FC Liverpool, den FC Chelsea, Manchester United, den FC Arsenal, Tottenham Hotspur und Newcastle United 14 Spiele auf höchstem Niveau gehabt. "In der Bundesliga wären das zwei Spiele: die beiden Aufeinandertreffen mit Bayern", so Leno.

Leno stichelt gegen den BVB

Daher hätte sich der ehemalige Keeper des VfB Stuttgart und von Bayer Leverkusen gewünscht, dass Borussia Dortmund Meister wird: "Ich will nicht als BVB-Fan dastehen, aber fürs Image im Ausland wäre es besser gewesen, wenn Dortmund die Schale geholt hätte."

Einen Seitenhieb gegen den BVB konnte sich Leno nicht verkneifen. Auf die Frage, ob die Schwarz-Gelben in der Premier League zu den Topklubs gehören würden, antwortete der 31-Jährige: "Die Verantwortlichen aus Dortmund müssen selbst einschätzen, ob sie unter den besten sieben Mannschaften in England mithalten könnten. Die Qualität der Spiele ist hier extrem hoch."