Guirassy-Abschied trotz Verlängerung? Das sagt Hoeneß

IMAGO/Blatterspiel

Serhou Guirassy traf in der Bundesliga elf Mal für den VfB Stuttgart

Mit wettbewerbsübergreifend 14 Saisontoren hat Serhou Guirassy in seinem ersten Jahr beim VfB Stuttgart voll überzeugt. Obwohl die Schwaben die Kaufoption für den Stürmer gezogen und ihn langfristig bis 2026 an sich gebunden haben, keimten zuletzt erste Transfergerüchte auf. Dazu bezog VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß nun Stellung.

"Dass Serhou bei uns spielt, das passt einfach – für ihn und den VfB! Er hatte eine sehr gute Quote und war mit seiner Präsenz ein enorm wichtiger Faktor für uns", machte der Coach der Stuttgarter im Gespräch mit der "Sport Bild" keinen Hehl aus der Tatsache, wie wichtig der Guineer in diesem Jahr für den Erfolg des Teams war, das erst auf den letzten Drücker in der Relegation den Klassenerhalt klarmachen konnte.

In der Zeit, als der Stürmer zwischen Februar und März mit einer Adduktorenverletzung fehlte, trat seine Bedeutung für das Offensivspiel der Schwaben besonders zutage. In diesen knapp acht Wochen tat sich der VfB mit dem Toreschießen nämlich besonders schwer.

Für neun Millionen Euro wurde Guirassy nun fest vom französischen Erstligisten Stade Rennes bis 2026 verpflichtet. Verbunden mit Spekulationen, die klammen Stuttgarter könnten den 27-Jährigen noch in diesem Sommer gewinnbringend weiterverkaufen.

Hoeneß strebt ruhige Saison mit dem VfB Stuttgart an

VfB-Coach Hoeneß hofft darauf, dass sich als Wechselspekulationen um seinen besten Torjäger im Team schnell zerschlagen werden: "Serhou ist sehr positiv und ehrgeizig, ein echter Führungsspieler. Die letzten Spiele haben gezeigt, wie sehr er sich mit dem VfB identifiziert. Ich gehe davon aus, dass er bei uns bleibt."

Nach dem späten Klassenerhalt als Tabellen-16. hofft der 40-Jährige derweil darauf, in seiner ersten kompletten Spielzeit im Ländle einen deutlich ruhigeren Saisonverlauf erleben zu können: "Um wieder an die Erfolge früherer Zeiten anknüpfen zu können, ist harte Arbeit erforderlich, müssen wir kluge Entscheidungen treffen und die notwendige Geduld aufbringen. Wir sollten jetzt auf dem Boden bleiben und keine großen Ansagen machen."