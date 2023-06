Verwirrung um Transfer-Strategie des FC Bayern

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Wo liegt die Transfer-Priorität des FC Bayern?

Am Dienstag tagte der neu gebildete siebenköpfige Transferrat des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern, um festzulegen, welche Prioritäten der Klub im Sommer auf dem Markt verfolgen wird. Über das Ergebnis der Zusammenkunft kursieren auffallend unterschiedliche Ansichten.

Nach der vermeintlichen Pleite im Poker um Wunschspieler Declan Rice steht "Sky" zufolge nicht mehr länger die Verpflichtung eines Sechsers im Vordergrund, sondern die eines neuen Mittelstürmers. Eine Alternative für Rice zu finden, wird somit vorerst keine Priorität haben, mutmaßt der TV-Sender.

Vollkommen anders schätzt hingegen die "Sport Bild" die Lage ein. Demnach hat die "Suche nach einem Top-Sechser trotz der ablösefreien Verpflichtung von Leipzigs Konrad Laimer Vorrang vor der Besetzung der Mittelstürmer-Stelle".

Zwei Stars, die bereits gehandelt wurden, schließt die Sportzeitschrift als Bayern-Neuzugänge dabei schon einmal aus: Sofyan Amrabat von der AC Florenz und Frenkie de Jong vom FC Barcelona. Amrabat sei eher Ballverteiler als Ballerorberer und passe daher nicht perfekt ins Suchprofil, de Jong sei nicht Teil der Planungen, heißt es.

FC Bayern kündigte Stürmer-Transfer vollmundig an

Unabhängig davon, ob ein Mittelstürmer oder ein Sechser an der Säbener Straße Priorität hat, gehört zur Wahrheit, dass die Bayern auf beiden Positionen Verstärkungen benötigen. Zumal Präsident Herbert Hainer bereits im April analysierte: "Uns fehlt im Moment der Torjäger, der vorne die Dinger reinmacht! Wir haben genügend Chancen, aber machen die Tore nicht. Das ist das, was zählt."

Unlängst legte der 68-Jährige im Gespräch mit der "Bild" sogar nochmal nach und stellte klar: "Es ist bekannt, dass wir einen Mittelstürmer suchen, aber davon gibt es leider nicht so viele. Wir sind jedoch auf einem guten Weg, analysieren den Markt und gucken, was zu uns passt." Man werde "sehr viel Geld ausgeben", lautete die Ansage in Richtung Konkurrenz.

Sollten diesen Worten keine Taten folgen, dürfte die Fangemeinde durchaus verstimmt reagieren.