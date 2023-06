Sancho darf wohl wechseln - Rückkehr zum BVB?

IMAGO/Richard Callis/SPP

Jadon Sancho wechselte vom BVB zu Manchester United

Endet die Zeit von Jadon Sancho bei Manchester United im Sommer? Laut einem Medienbericht darf der englische Nationalspieler die Red Devils verlassen. Schlägt der BVB zu?

Jadon Sancho ist der Durchbruch bei Manchester United bislang nicht geglückt. Aufgrund dessen ranken sich rund um den Flügelspieler aktuell zahlreiche Spekulationen.

Wie das Portal "footballtransfers.com" berichtet, darf Sancho den englischen Rekordmeister verlassen. ManUnited soll offenbar rund 70 Millionen Euro für den 23-Jährigen fordern.

Mit Aston Villa ist wohl ein Konkurrent aus der Premier League an Sancho interessiert. Die Villans wollen den ausgerufenen Preis aber anscheinend nicht zahlen.

BVB "ein echter Anwärter"?

Zuletzt wurde Borussia Dortmund mit Sancho in Verbindung gebracht. "TEAMtalk" zufolge wäre der BVB "ein echter Anwärter", sollte der englische Nationalspieler grünes Licht für einen Wechsel erhalten.

Zuvor hatte schon die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, dass Sancho mit einem BVB-Comeback liebäugeln würde. "Bild" vermeldete, dass sich Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl im Austausch mit den Beratern des Spielers befinde. Im Raum stehe demnach aber allenfalls eine Leihe.

Sancho hatte zwischen 2017 und 2021 für den BVB gespielt und bei den Schwarz-Gelben den Durchbruch im Profigeschäft geschafft. In 137 Pflichtspielen erzielte der Linksaußen insgesamt 50 Tore für die Dortmunder Profis.

Sancho strauchelt bei Manchester United

Anschließend zog Sancho für rund 85 Millionen Euro zu Manchester United weiter. Bei den Red Devils hatte der Offensivmann laut Cheftrainer Erik ten Hag in dieser Saison mit "körperlichen und mentalen Problemen" zu kämpfen. Auch deshalb steuerte Sancho in der abgelaufenen Spielzeit lediglich sieben Tore in 41 Einsätzen bei.

Ob die Liaison zwischen Manchester United und dem Ex-BVB-Star weitergeht, wird der Sommer zeigen.