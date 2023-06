Matthäus: Das würde ich anders machen als Hansi Flick

IMAGO/Jan Huebner

Hansi Flick und Lothar Matthäus kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Bayern

Nach dem insgesamt schwachen Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine (3:3) wächst die Kritik an Bundestrainer Hansi Flick. Lothar Matthäus nimmt den ehemaligen Coach des FC Bayern in Schutz.

"Wir müssen dem Trainer vertrauen", forderte der 62-Jährige im Gespräch mit "Münchner Merkur" und "tz". Er persönlich "vertraue Hansi, weil ich ihn kenne" und er wisse, dass dessen personelle und taktische Experimente einem "genauen Plan" folgten. Auch DFB-Direktor Rudi Völler "steht voll hinter ihm", stellte Matthäus klar.

Flick nehme sich die Unmutsäußerungen nach dem 1000. Länderspiel "natürlich zu Herzen, davon bin ich überzeugt", erklärte der Rekordnationalspieler und riet seinem früheren Mitspieler, er dürfe "jetzt den Kopf nicht verlieren. Er muss stabil bleiben."

Und sollte seine Stammformation mit Blick auf die Heim-EM 2024 einspielen. "Meine Mannschaft würde schon jetzt zu 70 bis 80 Prozent feststehen", betonte Matthäus.

Der 62-Jährige würde darüber hinaus "ein System wählen, das auch zu meinen Spielern passt" - in diesem konkreten Fall die Viererkette.

Matthäus: Probleme der Nationalmannschaft nur "menschlich"

Aktuell herrscht rund im die DFB-Auswahl in Deutschland noch keine Euphorie. Zu durchwachsen waren die ersten Auftritte nach der Flop-WM in Katar.

Die Nationalspieler nahm Matthäus nach einer "langen" Saison allerdings in Schutz. Es sei nur "menschlich", dass in einem Testspiel nicht alles rund laufe. "Das größte Plus ist, dass die Mentalität stimmt", hob der Weltmeister von 1990 hervor.

Am Freitag geht es für Flick und seine Schützlinge mit einem Freundschaftsspiel in Polen weiter, vier Tage später folgt die letzte Standortbestimmung des Sommers in Gelsenkirchen gegen Kolumbien.

Als Gastgeber ist Deutschland für die EM 2024 bereits qualifiziert, bis zum Turnierstart stehen daher nur noch Testbegegnungen auf dem Programm.