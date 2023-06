Walter wehrt sich gegen Arroganz-Vorwürfe

IMAGO/Michael Taeger

Tim Walter scheiterte in der Relegation mit dem HSV

In seiner zweiten Spielzeit als Cheftrainer beim Hamburger SV ist Tim Walter zum zweiten Mal in der Relegation gescheitert. Im letzten Jahr an Hertha BSC, in diesem Jahr am VfB Stuttgart, seinem Ex-Klub. Der streitbare HSV-Übungsleiter darf sich noch ein drittes und wohl letztes Mal daran versuchen, den einstigen Bundesliga-Dino endlich zurück in das deutsche Fußball-Oberhaus zu führen.

Im Gespräch mit der "Sport Bild" wehrte sich Walter nun gegen die zuletzt lauter gewordene Kritik an seinem öffentlichen Auftreten und seiner streitbaren Attitüde an der Seitenlinie. Auch als arrogant und überheblich wurde der HSV-Übungsleiter in der Vergangenheit schon verunglimpft.

Walter stellte sich der Kritik und entgegnete ihr: "Ich mache alles, um meine Mannschaft zu beschützen. Es ist meine Familie. Jeder, der ein Teil davon ist, steht unter meinem Schutz. Meine Aufgabe ist es, bei guten und schlechten Zeiten im Wind zu stehen. Das mache ich gerne. Ich habe die Energie dazu", so der 47-Jährige, der schon häufiger mit lautstarken Auseinandersetzungen mit den Schiedsrichtern, deren Assistenten oder gegnerischen Spielern und Verantwortlichen aufgefallen war.

Aufstieg bleibt das große Ziel beim HSV

Walter bezeichnete sich dabei selbst als "fußballverrückt und emotional - und wenn ich Dinge als ungerechnet empfinde, manchmal auch aufbrausend".

Ein Punkt hatte dem Hamburger SV in der abgelaufenen Spielzeit zum direkten Aufstieg gefehlt. Statt dem Traditionsverein von der Elbe schnappten sich Meister 1. FC Heidenheim und der SV Darmstadt 98 die Aufstiegsticket für die Bundesliga, während die Rothosen bekanntlich über den Umweg der Relegation an Stuttgart scheiterten.

"Es steht völlig außer Frage: Unser Anspruch ist, sportlichen Erfolg zu haben. Ich finde, den hatten wir – umso bitterer ist es, dass es am Ende nicht zum direkten Aufstieg gereicht hat", meinte Walter, der das große Ziel, den HSV zurück in die erste Liga zu führen, noch längst nicht aufgegeben hat.

"Wir haben in den zwei Jahren nicht alles richtig gemacht, sonst hätten wir am Ende noch mehr Punkte geholt. Trotzdem können wir mit dem Fundament, das wir haben, gut weiterarbeiten", blickt der Übungsleiter schon mit Ehrgeiz auf sein drittes Jahr im Klub.