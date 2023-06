Klopps Rolle bei Werder Bremens Keita-Coup enthüllt

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Naby Keita (l.) wechselt vom FC Liverpool zu Werder Bremen

Mit der Verpflichtung von Naby Keita vom FC Liverpool gelang Werder Bremen ein echter Transfer-Coup. Auch Jürgen Klopp soll dabei eine Rolle gespielt haben.

Am vergangenen Freitag ließ Werder Bremen die Bombe platzen: Die Hanseaten gaben die Verpflichtung von Naby Keita bekannt. Für angeblich drei Jahre unterschrieb der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler, satte 2,5 Millionen Euro pro Saison soll er verdienen. Eine Ablöse wurde für Keita aber nicht fällig, weil sein Vertrag beim FC Liverpool zum 30. Juni ausläuft.

"Er wird mit seinen Qualitäten eine große Bereicherung für die Mannschaft sein", sagte Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, über den Ex-Profi von RB Leipzig. Man wolle Keita nach einer von Verletzungen geprägten Zeit bei den Reds "jetzt wieder auf sein Topniveau bringen".

Ein Befürworter von Keitas Wechsel zu Werder war laut "Sport Bild" Liverpools Teammanager Jürgen Klopp. Er habe in Gesprächen mit den Verantwortlichen immer positiv über den Guineer gesprochen und geäußert, er traue diesem eine tragende Rolle bei den Grün-Weißen zu.

Das habe die Werder-Bosse um Fritz und Manager Frank Baumann letztlich auch dazu bewegt, Keitas prall gefüllte Verletzungs-Akte zu ignorieren und den Deal unter Dach und Fach zu bringen.

Werder Bremen: Dreistündiges Gespräch mit Naby Keita

Wie es in dem Bericht weiter heißt, machten Fritz, Baumann und Co. den Transfer am vergangenen Mittwoch endgültig perfekt. Über drei Stunden habe das Gespräch, an dem auch Trainer Ole Werner teilnahm, gedauert.

Keita sei im Zuge dessen auch das Weserstadion gezeigt worden. Zudem wurden ihm seine zukünftige Rolle in Werners System sowie die Werder-Ziele vorgestellt.

Auch emotionale Videos, zum Beispiel vom Fan-Marsch vor der Partie bei Hertha BSC Ende April, bekam der Neuzugang zu sehen. Dieser habe dann nach einer weiteren Nacht Bedenkzeit zugesagt, heißt es.