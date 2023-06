DFB-Star forciert Wechsel zu Real Madrid

IMAGO/nordphoto GmbH / Niemeyer

Havertz (2.v.r.) könnte vor einem Wechsel zu Real Madrid stehen

Vor einigen Tagen schien der Wechsel von Kai Havertz vom FC Chelsea zu Real Madrid schon perfekt. Mittlerweile ist der Transfer ins Stocken geraten, komplett vom Tisch ist er allerdings noch nicht. Nun soll der Nationalspieler den Druck auf die Blues erhöhen.

Das zumindest berichtet die "Sport Bild". Demnach wollte Chelseas Technischer Direktor Christopher Vivell den 2025 auslaufenden Vertrag mit Kai Havertz verlängern und fing sich prompt eine Absage des 24-Jährigen ein.

Für Havertz seien die Königlichen die erste Option auf einen Wechsel. Derzeit soll es jedoch noch bei der Ablösesumme haken.

Während die Londoner rund 80 Millionen Euro verlangen, soll Madrid dem FC Chelsea über einen Unterhändler mitgeteilt haben, dass man nur bereit sei rund 50 bis 55 Millionen zu zahlen. Selbst 60 Millionen Euro sollen den Blues nicht genug sein. Im Sommer 2020 zahlte der Verein noch rund 80 Millionen Euro an Bayer Leverkusen. Auch damals zog sich der Wechsel lange hin.

Havertz in Madrid nicht als Benzema-Ersatz eingeplant?

In Madrid ist Havertz indes nicht als Ersatz für den nach Saudi-Arabien gewechselten Karim Benzema eingeplant. Im "weißen Ballett" soll der DFB-Star als Spielmacher fungieren. Darüber hätten sich Trainer Carlo Ancelotti, Präsident Florentino Perez und Co. geeinigt.

Havertz gehörte in einer für Chelsea komplett enttäuschenden Saison noch zu den besten Spielern. In wettbewerbsübergreifend 47 Partien gelangen ihm neun Tore und eine Vorlage. Sollte er den Klub überraschenderweise doch nicht verlassen, müsste er in der kommenden Saison auf Spiele in Europa verzichten. Mit Platz zwölf in der Liga verpasste Chelsea die europäischen Wettbewerbe klar.

Trotz der derzeit stockenden Verhandlungen gehen Experten weiterhin von einem Wechsel aus. Zwar behaupten die Londoner, dass sie nicht auf Spielerverkäufe angewiesen sind, dies wäre nach den exorbitanten Ausgaben (rund 600 Millionen Euro) in den vergangenen Transferperioden allerdings sehr überraschend.