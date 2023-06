Wut und Unverständnis über brisanten Mbappé-Vorstoß

IMAGO/Andy Rowland

Kylian Mbappé steht nur noch bis 2024 bei PSG unter Vertrag

Kylian Mbappé hat mit seiner Bestätigung, die Option zur Vertragsverlängerung über die Saison 2024 hinaus nicht zu ziehen, ein regelrechtes Beben im europäischen Fußball ausgelöst. Das Tischtuch mit seinem Arbeitgeber PSG scheint zerschnitten.

Beim französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain liegen die Nerven blank, berichtet die Zeitung "Le Parisien". Vielmehr: Es herrsche "Unverständnis" und "Wut" bei den PSG-Bossen, nachdem Superstar Kylian Mbappé per Brief bestätigte, er werde die Vertragsoption über eine Verlängerung nicht ziehen.

Denn: Die offizielle Benachrichtigung, die vorab an Pressevertreter durchgesickert war, sei im Grunde überflüssig gewesen. Rechtlich gesehen habe Mbappé seine Absicht, die Klausel unangetastet zu lassen, nicht schriftlich bekunden müssen. Die einfache Tatsache, dass er die Option vor dem 31. Juli nicht zieht, wäre ausreichend gewesen, so das Hauptstadt-Blatt.

Mbappé hatte die PSG-Führung laut eigener Aussage bereits im Sommer 2022 darüber in Kenntnis gesetzt, dass er von der Option keinen Gebrauch machen wird. "Der einzige Zweck des Briefes war aber die Bestätigung dessen, was längst besprochen war", hieß es in seinem Statement.

PSG sehe in Mbappés Vorgehen somit einen gezielten Versuch, schon in diesem Sommer einen Transfer zu forcieren - nun, da Lionel Messi den Klub in Richtung USA verlässt und sich auch um Brasilien-Star Neymar hartnäckige Abschiedsgerüchte halten. Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft wolle also schleunigst das sinkende Schiff verlassen, so die Auffassung.

Macht Real Madrid ein drittes und letztes Mal für Mbappé ein Angebot?

Brisant ist vor allem der Zeitpunkt von Mbappés Mitteilung, die er anschließend am Dienstag gegenüber "AFP" der Öffentlichkeit bestätigt hatte. Da Weltfußballer Karim Benzema seine Ära bei Real Madrid beendet hat, benötigt Real Madrid schon in diesem Sommer dringend eine neue Nummer neun.

Nachdem zunächst England-Kapitän Harry Kane von Tottenham Hotspur heiß gehandelt wurde, drängt sich nun erneut Kylian Mbappé als Wunschlösung der Königlichen auf. Die Spanier hatten sich in den vergangen beiden Jahren bereits die Zähne ausgebissen, um einen Mega-Transfer des 24-Jährigen zu realisieren. 2021 scheiterten sie mit einem Angebot von angeblich 180 Millionen Euro, 2022 sagte Mbappé auf dem letzten Drücker ab und entschied sich für den Verbleib in Paris.

"Le Parisien" zufolge wäre Real Madrid nun ein drittes, aber wohl letztes, Mal bereit, für Kylian Mbappé in die Vollen zu gehen. PSG werde den Spieler sicher nicht im kommenden Jahr ablösefrei ziehen lassen wollen. Dem Blatt zufolge wäre Real bereit, ein Gesamtpaket von bis zu 200 Millionen Euro für den Ausnahmekönner zu schnüren, inklusive eines Vertrags über rund 25 Millionen Euro netto pro Saison.

Auf Twitter hatte Kylian Mbappé am Dienstagnachmittag indes Berichte von "Le Parisien", er wolle bei Real Madrid schon in diesem Sommer anheuern, als "Lügen" bezeichnet. Er wolle noch ein Jahr bei PSG bleiben.