Warum der FC Bayern bei Raphael Guerreiro zuschlägt

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Raphael Guerreiro wechselt vom BVB zum FC Bayern

Mit der Verpflichtung von Raphael Guerreiro wildert der FC Bayern ausgerechnet bei Borussia Dortmund. Der Transfer ist nicht nur ein Fingerzeig in Richtung BVB, sondern verleiht dem deutschen Rekordmeister noch einmal zusätzliche Flexibilität.

Raphael Guerreiro reiht sich in die Liste der Spieler ein, die zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern wechselten. Die Vollzugsmeldung wird in den kommenden Tagen erwartet. Sowohl Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge als auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß bestätigten den ablösefreien Deal bereits öffentlich.

"Als der Name bei uns in dem Kaderplanungskreis genannt wurde, er ist ablösefrei, haben wir alle sofort zugestimmt", verriet Hoeneß gegenüber "Sky" und ließ dabei durchblicken, wie froh die Münchner über den Transfer sind.

Der FC Bayern schätzt besonders die Flexibilität des designierten Neuzugangs. "Er kann linker Verteidiger spielen, er kann links vorne spielen, theoretisch auch mal im Mittelfeld", zählte Hoeneß auf. Eigentlich Positionen, auf denen der FC Bayern auf den ersten Blick gut aufgestellt ist. Doch bei genauerem Betrachten ergibt der Transfer Sinn - nicht nur, weil er zum Nulltarif vollzogen werden kann.

Guerreiro glänzt beim BVB als Vorlagengeber

Auf Guerreiros angestammter Position auf der linken Abwehrseite gilt Alphonso Davies als Platzhirsch. Doch der Kanadier hat eine durchwachsene Saison hinter sich. Muskuläre Probleme bremsten den 22-Jährigen immer wieder aus. Von seiner Topform war Davies deutlich entfernt.

So steuerte der Nordamerikaner in 26 Bundesliga-Spielen einen Treffer sowie vier Assists bei. Zum Vergleich: Guerreiro brachte es beim BVB in 27 Einsätzen auf vier Tore sowie auf starke zwölf Vorlagen. Dass der 29-Jährige während der Rückrunde vermehrt im zentralen Mittelfeld agierte, bedingte diese Ausbeute.

"Ich liebe diesen Spieler. Er ist ein geiler Kicker, der sehr viel kann, sehr viel mitbringt und sehr vielseitig einsetzbar ist. Super Vorlagen, torgefährlich, fleißig, intelligent", schwärmte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne von den Fähigkeiten Guerreiros.

FC Bayern in Vertragspoker mit Davies

Durch die Ankunft des Europameisters von 2016 kann der FC Bayern auch dem Vertragspoker mit Davies ein Stück weit entspannter entgegenblicken.

Die Gespräche zwischen dem Spieler und Verein sind inzwischen ins Stocken geraten. Der kanadische WM-Fahrer, der offiziell noch bis 2025 an die Münchner gebunden ist, wird deshalb sogar mit einem vorzeitigen Abschied in Richtung Real Madrid in Verbindung gebracht. Mit Guerreiro hat der FC Bayern künftig einen Routinier in der Hinterhand.

Zudem: Abwehr-Star Lucas Hernández, der ebenfalls auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden kann, verlässt den FC Bayern womöglich noch in diesem Sommer. Nach dem Leih-Ende von Joao Cancelo hätte Cheftrainer Thomas Tuchel somit ein neues Duo für die Linksverteidiger-Position gefunden.

FC Bayern verpasst BVB Wirkungstreffer

Guerreiros Schwachstelle ist jedoch zweifelsfrei das Spiel gegen den Ball. Gerade in der Hinrunde des BVB zeigte sich der Portugiese nicht immer sattelfest, weshalb der Revierklub mit einem Vertragsangebot auch so lange zögerte. "Das einzige kleine Manko in meinen Augen ist, dass er kein positionstreuer Spieler ist, wenn es um die Defensive geht", urteilte Matthäus über Guerreiro.

Laut dem TV-Experten macht der Transfer letztlich aber für beide Seiten Sinn. "Er [Guerreiro] wechselt zu einem noch größeren Klub und verdient noch mehr Geld. Für den Spieler eine absolute Win-win-Situation und für die Bayern eine sehr gute Verstärkung", meinte Matthäus.

Zudem verpasst der FC Bayern dem BVB nach dem dramatischen Gewinn der deutschen Meisterschaft den nächsten Wirkungstreffer, war Guerreiro bei den Fans und im Dortmunder Umfeld doch äußerst beliebt.

Jannik Kube