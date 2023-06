VfB, Gladbach, HSV und Hertha buhlen um Sturmjuwel

unknown

Zan Vipotnik weckt Begehrlichkeiten

Als Torschützenkönig der slowenischen Prva Liga hat sich Zan Vipotnik auf den Notizzettel zahlreicher europäischer Klubs geschossen. Aus Deutschland sollen der VfB Stuttgart, Gladbach, der HSV, Hertha BSC und der FC Augsburg die Fühler ausgestreckt haben.

Zan Vipotnik von NK Maribor gilt in Slowenien bereits als große Sturmhoffnung. Mit 20 Toren in 30 Spielen setzte sich der 21-Jährige in der abgelaufenen Saison die Torjägerkrone auf.

Seine starken Leistungen in der Liga wurden zuletzt sogar mit der ersten Nominierung für die A-Nationalmannschaft Sloweniens belohnt.

In den EM-Qualifikationsspielen gegen Kasachstan (2:1) und San Marino (2:0) im März überzeugte Vipotnik prompt: Ein Tor und eine Vorlage konnte er in beiden Spielen verbuchen.

Der rasante Aufstieg des Mittelstürmers ist anderen Topklubs in Europa natürlich nicht entgangen. Der Youngster soll bereits das Interesse zahlreicher Vereine auf sich gezogen haben.

Laut "Sky" wurde Vipotnik zuletzt von Celtic Glasgow, Girondins Bordeaux und dem FC Brügge, sowie von Betis Sevilla, Twente Enschede, Feyenoord Rotterdam, dem FC Empoli und US Lecce beobachtet.

Aus Deutschland sind dem TV-Sender zufolge Hertha BSC, der Hamburger SV und der FC Augsburg an einer Verpflichtung interessiert.

Träumt Vipotnik von der Bundesliga?

Schon im April hatte "Sky" berichtet, dass der VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach und die TSG 1898 Hoffenheim die Fühler nach Vipotnik ausgestreckt haben.

"Es gab noch keine konkreten Verhandlungen, aber die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass der in Zukunft in der Bundesliga spielt", sagte "Sky"-Reporter Ben Heckner.

Die slowenische Sturmhoffnung ist noch bis 2024 an Maribor gebunden. Dass Vipotnik den Vertrag erfüllt, gilt als unwahrscheinlich.

Dem Bericht zufolge träumt er von einem Wechsel in die Bundesliga. Hertha BSC und der HSV hätten damit wohl schlechte Karten.