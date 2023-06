So will Seoane Gladbach wieder in die Erfolgsspur bringen

IMAGO/Revierfoto

Ex-Leverkusen-Coach Seoane folgt in Gladbach auf Daniel Farke

Gerardo Seoane soll Borussia Mönchengladbach wieder in die Erfolgsspur führen. Der Schweizer, der in der Bundesliga zuletzt für Bayer Leverkusen arbeitete, will deswegen einige Dinge bei den Fohlen ändern.

Unter Daniel Farke fühlten sich vor allem die Ersatzspieler nicht genug integriert. Seoane sorgte schon in Leverkusen dafür, dass er mit seinen Spielern "auf Augenhöhe" ist. Der Coach besitzt einen Instagram-Account, mit dem er seiner Mannschaft folgt.

"Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Trainer und Spieler wissen, was beim anderen privat passiert und man sich gegenseitig in den sozialen Netzwerken folgt. [...] Ich versuche immer, eine Bindung zu den Spielern aufzubauen. Dafür muss man sich für den Menschen interessieren, und nur so kann man ein Wir-Gefühl erzeugen. Ich unterscheide da auch nicht zwischen Spielern, die immer spielen, und denen, die eher weniger Spielzeit bekommen", erklärt der 56-Jährige in der "Sport Bild".

Dies sei keine Kontrolle, sondern einfach sein Naturell.

Gladbach-Coach Seoane fordert klare Saisonziele

In den vergangenen drei Saisons dümpelten die Gladbacher oft nur im Mittelfeld herum. Auch deswegen will der Schweizer direkt zu Beginn klare Ziele formulieren. Ziele, die zusammen mit der Mannschaft erarbeitet werden und regelmäßig "kontrolliert" werden.

Zudem fordert der Neu-Coach, dass sich die Spieler nach negativen Erlebnissen wieder aufraffen: "Es gab in Gladbach in der Vergangenheit Spiele, die für eine Mentalitätsdebatte gesorgt haben. Aber diese Debatte gibt es nicht nur in Gladbach, sondern sie kommt bei nahezu allen Vereinen auf, bei denen die Ergebnisse nicht stimmen. Wir müssen es schaffen, nach negativen Ausschlägen sofort eine Reaktion zu zeigen."

Seoane scheint einen Plan zu haben. Ob dieser funktioniert, werden die kommenden Monate zeigen. Auch vor den letzten beiden Spielzeiten, als noch Adi Hütter und Daniel Farke an der Seitenlinie standen, herrschte in Gladbach Optimismus, der aber schnell verflog.