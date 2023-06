FC Bayern zurrt offenbar nächsten "Neuzugang" fest

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Tarek Buchmann wird beim FC Bayern zu den Profis befördert

Der FC Bayern hat nach Konrad Laimer und Raphael Guerreiro wohl den nächsten "Neuzugang" für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Dem möglichen Aderlass in seiner Innenverteidigung begegnet der deutsche Rekordmeister mit der Beförderung eines Talents aus dem eigenen Stall.

Wie der "kicker" berichtet, soll U19-Kapitän Tarek Buchmann noch in dieser Woche einen Profi-Vertrag über drei Jahre beim FC Bayern unterschreiben.

Im Team von Trainer Thomas Tuchel soll der 19 Jahre alte Junioren-Nationalspieler zunächst allerdings nur trainieren.

Regelmäßig Spielpraxis erhält er demnach in der U23, die in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern um den Aufstieg in die 3. Liga mitspielen will.

Sollten die wechselwilligen Benjamin Pavard und Lucas Hernández den Verein tatsächlich in der am 1. Juli startenden Transfer-Periode verlassen, winkt Buchmann dem Bericht zufolge allerdings womöglich die Rolle als Nummer vier in der Innenverteidiger-Hierarchie hinter Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano sowie einem Neuzugang auf Top-Niveau, den der FC Bayern in diesem Fall dann verpflichten würde.

Großer Sprung zu den Profis des FC Bayern

Die jüngere Vergangenheit dürfte bei Buchmann aber keine allzu großen Hoffnungen auf einen Durchbruch an der Säbener Straße wecken. In den letzten Jahren war der Sprung aus der Jugend in den Seniorenbereich beim FC Bayern für nahezu alle Talente zu groß.

Jamal Musiala schaffte ihn, wurde aber zuvor auch nur kurz in München und überwiegend in England beim FC Chelsea ausgebildet.

Mittelfeld-Juwel Paul Wanner steht inzwischen bei immerhin acht (Kurz-)Einsätzen für die Profis. Von einer tragenden Rolle ist der 17-Jährige aber noch meilenweit entfernt. Er soll in der kommenden Saison erst einmal verliehen werden, um bei einem anderen Klub weiter zu reifen.

Nun steht also Buchmann beim FC Bayern in den Startlöchern. Er war 2019 aus dem Nachwuchsbereich des FC Augsburg nach München gewechselt. In der abgelaufenen Saison kam er für die U19 auf 18 Einsätze (ein Tor/eine Vorlage).