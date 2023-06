England-Gerüchte um Bayern-Youngster

IMAGO

Malik Tillman erzielte für die Rangers starke elf Tore

Malik Tillman erlebte ein äußerst erfolgreiches Jahr als Leihspieler bei den Rangers in Glasgow. Wie es für den Offensivmann jetzt bei seinem Stammverein FC Bayern weitergehen wird, ist noch nicht entschieden. Die Interessentenliste wird derweil länger.

So hatten sich die Kaderplaner des FC Bayern das vorgestellt: Malik Tillman erhielt in der schottischen Premiership die Spielanteile, die er beim deutschen Rekordmeister niemals bekommen hätte, setzte sich in einer europäischen Eliteliga durch und tankte viel Selbstvertrauen.

Für die Rangers bestritt der gebürtige Nürnberger wettbewerbsübergreifend 43 Pflichtspiele und erzielte dabei zwölf Tore. Tillman blickt in Glasgow auf ein erfolgreiches Jahr zurück, welches ihn folgerichtig bei vielen Klubs ins Gespräch gebracht hat.

Wie die englische "Daily Mail" zuletzt vermeldete, soll er unter anderem bei gleich zwei Premier-League-Klubs auf dem Zettel stehen. Sowohl der FC Brentford als auch Brighton & Hove Albion hätten Interesse an dem 21-Jährigen, der es für den FC Bayern in der Bundesliga bis dato auf vier Kurzeinsätze gebracht hat.

Vertragsverlängerung beim FC Bayern eher unwahrscheinlich

Aber auch die Rangers hoffen wohl noch darauf, weiter auf den besten jungen Spieler der schottischen Liga setzen zu dürfen. Diese Auszeichnung erhielt Tillman nach Ende der Meisterschaft auf der Insel.

Der Klub kann Tillman dem Vernehmen nach für sieben Millionen Euro fest per Kaufoption verpflichten. Derzeit versuchen die Rangers wohl noch, etwas an der Preisschraube zu drehen.

An den FC Bayern ist der viermalige US-amerikanische Nationalspieler noch bis 2024 gebunden. Dass der deutsche Rekordmeister um den neuen Cheftrainer Thomas Tuchel noch einmal ernsthaft mit ihm planen wird, es womöglich sogar zu einer weiteren Vertragsverlängerung in München kommt, gilt derzeit aber als unwahrscheinlich.