Topklub lockt: HSV droht Abgang von Heuer Fernandes

IMAGO/Revierfoto

Verlässt Daniel Heuer Fernandes des HSV?

Nachdem der Hamburger SV den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hat, droht der Abschied eines Leistungsträgers. HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes hat offenbar das Interesse eines Topklubs geweckt.

Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, ist Sporting CP aus Portugal an einer Verpflichtung von Heuer Fernandes interessiert.

Beim Klub aus Lissabon soll der 30-Jährige den Konkurrenzkampf mit dem mittlerweile 36-jährigen Antonio Adan ankurbeln.

Dem Bericht zufolge gibt es auch aus der Bundesliga Interesse an Heuer Fernandes. Um welche Klubs es sich dabei handelt, verriet das Boulevardblatt allerdings nicht.

Der Vertrag von Heuer Fernandes beim Hamburger SV ist nur noch bis 2024 datiert. Durch einen Finanzspritze von Milliardär Klaus-Michael Kühne soll eine Verlängerung möglich gemacht werden.

Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am Dienstagvormittag haben die Gesellschafter der HSV Fußball AG ihre Zustimmung für eine sogenannte Wandelschuldverschiebung in Höhe von 30 Millionen Euro gegeben. Die Laufzeit soll nach "Bild"-Angaben bis 2028 laufen, die Verzinsung beträgt demnach 3,5 Prozent.

Laut "Hamburger Abendblatt" laufen die Vertragsgespräche zwischen den HSV-Verantwortlichen und Heuer Fernandes bereits. Der Ausgang sei aber noch völlig offen.

Heuer Fernandes ist zwar in Bochum geboren, besitzt aber die portugiesische Staatsbürgerschaft. Für die U21-Nationalmannschaft Portugals bestritt er einst sechs Länderspiele.

Heuer Fernandes wechselte im Sommer 2019 vom SC Darmstadt 98 zum Hamburger SV. 1,3 Millionen Euro zahlten die Rothosen damals für den Schlussmann.

Seitdem stand Heuer Fernandes in 104 Pflichtspielen für den HSV auf dem Platz. In der beendeten Saison absolvierte der Routinier 33 Spiele in der 2. Bundesliga. Nur beim 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern war er wegen eines Magen-Darm-Infekts ausgefallen.