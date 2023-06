Bellingham-Deal endgültig fix! BVB dankt Real Madrid

IMAGO/Tim Goode

Jude Bellingham wechselt vom BVB zu Real Madrid

Was ohnehin nur noch als Formsache galt, ist nun endgültig fix! Borussia Dortmund hat den Transfer von Jude Bellingham zu Real Madrid als perfekt vermeldet.

Der BVB habe mit dem spanischen Rekordmeister und der Spielerseite alle notwendigen und bis zuletzt noch offenen Vertragsdetails klären können, teilte der Klub am Mittwochmittag offiziell mit.

Bellingham wird demnach einen langfristigen Sechsjahresvertrag bei Real Madrid bis 2029 unterschreiben.

Der Wechsel von BVB-Mittelfeldspieler Jude #Bellingham zu Real Madrid ist perfekt. Die beteiligten Parteien haben in den vergangenen Tagen alle Vertragsdetails geklärt.



ℹ️ https://t.co/kyp7BCgfpe — Borussia Dortmund (@BVB) 14. Juni 2023

Als Ablöse hatte der Klub in einer Ad-Hoc-Mitteilung an seine Aktionäre schon in der letzten Woche eine Summe von rund 103 Millionen bestätigt.

Hinzu kommen weitere Bonuszahlungen, die den Transfer auf ein Gesamtvolumen von bis zu 134 Millionen Euro anwachsen lassen können. Zu diesen Modalitäten vermeldete der BVB: "Die Ablösesumme setzt sich aus einem hohen Fixum sowie leistungsbezogenen Variablen zusammen, die sich über einen Zeitraum von sechs Jahren strecken."

Der Engländer war im Sommer 2020 im Alter von gerade einmal 17 Jahren vom englischen Zweitligisten Birmingham City zu den Westfalen gewechselt und hatte sich in kurzer Zeit zum Stammspieler und zur Führungskraft im BVB-Dress entwickelt.

"Jude hat bei uns in jungen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen. Er hat sich nun dazu entschieden, den Schritt zu Real Madrid jetzt schon gehen zu wollen. Wir bedanken uns für all das, was er uns und unserem Spiel gegeben hat und wünschen Jude für die Zukunft alles, alles Gute!", wurde BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Mittwoch in der Vereinsmitteilung zitiert.

Bellingham soll am Donnerstag offiziell vorgestellt werden

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke äußerte sich ähnlich: "Wir danken Jude für drei Jahre voller Leidenschaft für Borussia Dortmund. Es war eine phantastische gemeinsame Zeit." Außerdem ergänzte der 63-Jährige: "Unser Dank gilt auch Real Madrid für die immer fairen und konstruktiven Gespräche."

Bellingham selbst zeigte sich am Tage des endgültigen Abschieds von Borussia Dortmund emotional angefasst: "Es war eine Ehre, so oft euer Trikot zu tragen, in großen und in kleinen Momenten. Auch wenn ich mich auf mein nächstes Ziel freue, werde ich die Reise dorthin nie vergessen. Einmal Borusse, immer Borusse", so der Nationalspieler der Three Lions.

Die offizielle Vorstellung in Madrid soll am Donnerstag um 12:00 Uhr erfolgen.

Für den BVB bestritt Bellingham in den letzten drei Jahren 92 Bundesliga-Spiele und erzielte dabei zwölf Tore.