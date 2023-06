Nach BVB-Abschied: Vorstellung von Jude Bellingham bei Real

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Jude Bellingham verlässt den BVB in Richtung Real Madrid

Jude Bellingham hat seinen Mega-Transfer von Borussia Dortmund zu Real Madrid vollzogen, wie beide Klubs am Mittwoch bekanntgaben.

Am Donnerstag wird der Engländer offiziell bei den Königlichen vorgestellt, sport.de begleitet das Geschehen ab 12:00 Uhr im Live-Blog.

+++ Bellingham verabschiedet sich vom BVB +++

Jude Bellingham blickt mit großer Dankbarkeit auf seine Zeit beim BVB zurück. "Danke an alle beim BVB und an die Fans für alles in den vergangenen drei Jahren. Es war eine Ehre, so oft euer Trikot zu tragen, in großen und in kleinen Momenten. Auch wenn ich mich auf mein nächstes Ziel freue, werde ich die Reise dorthin nie vergessen. Einmal Borusse, immer Borusse. Alles Gute für die Zukunft. Heja BVB!", ließ der 20-Jährige in der Vereinsmitteilung verlauten. Bei den Königlichen unterschrieb er einen Vertrag bis 2029.

+++ Real Madrid schnürt Mega-Paket +++

Der spanische Vizemeister galt monatelang als heißester Anwärter auf die Verpflichtung des begehrten Mittelfeldspielers, an dem auch zahlreiche Klubs aus England Interesse bekundet hatten. Real Madrid einigte sich mit den BVB-Bossen letztlich auf die Zahlung einer Ablösesumme in dreistelligem Millionenbereich: Die Schwarz-Gelben erhalten 103 Millionen Euro als Sockelbetrag, zudem kann die Summe durch Bonuszahlungen auf insgesamt 134 Millionen Euro anwachsen.

Jude Bellingham ist nach Ousmane Dembélé somit zweitteuerster Abgang der Vereinsgeschichte des BVB.

+++ BVB blickt auf Zeit mit Jude Bellingham zurück +++

"Wir danken Jude für drei Jahre voller Leidenschaft für Borussia Dortmund. Es war eine phantastische gemeinsame Zeit", wird Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in einer Klubmitteilung nach Bekanntgabe des Wechsels zitiert. Zudem richtete sich der BVB-Boss an seine Kollegen von Real Madrid, mit denen er in den vergangenen Jahren immer wieder Transfer-Deals eingefädelt hatte: "Unser Dank gilt auch Real Madrid für die immer fairen und konstruktiven Gespräche."