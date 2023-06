Enthüllt: Sané trifft Entscheidung über Zukunft

IMAGO/H. Langer, H. Langer

Leroy Sané im Trikot des FC Bayern

Bleibt er oder geht er? Immer wieder ranken sich rund um Leroy Sané vom FC Bayern spektakuläre Transfer-Gerüchte. Doch nun hat der Nationalspieler wohl über seine Zukunft entschieden.

Wie "Sport Bild" berichtet, will Sané in der kommenden Saison "unbedingt" an der Säbener Straße bleiben. In diesem Sommer wird es somit anscheinend keinen Wechsel des 27-Jährigen geben.

Demzufolge will sich Sané beim FC Bayern durchbeißen und sich unter Cheftrainer Thomas Tuchel durchsetzen. In der abgelaufenen Saison erlebte der Flügelspieler in München Höhen und Tiefen, pendelte zwischen Startelf und der Rolle des Edel-Jokers hin und her.

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder über einen vorzeitigen Abschied des Nationalspielers spekuliert. "Sport Bild" zufolge ist ein Transfer im Sommer 2024 allerdings "denkbar".

44 Bundesliga-Scorerpunkte für den FC Bayern

Sané ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Besonders Ehrenpräsident Uli Hoeneß gilt als großer Fürsprecher des Tempodribblers.

2020 war Sané für rund 49 Millionen Euro von Manchester City zum deutschen Rekordmeister gewechselt. In jeder der bisherigen drei Bundesliga-Saisons absolvierte der DFB-Star mehr als 30 Spiele für den FC Bayern. Dabei sammelte Sané insgesamt 44 Scorerpunkte.

In der kommenden Saison will der Rechtsaußen seine Ausbeute noch weiter nach oben schrauben und mit dem FC Bayern wieder mehr als "nur" einen Titel gewinnen.

Geschäftiger Transfer-Sommer für den FC Bayern

Zuvor steht den Münchner Verantwortlichen aber noch ein geschäftiger Sommer ins Haus. So sucht der Verein händeringend nach einem neuen Torjäger. Zudem soll ein defensiver Mittelfeldspieler an die Isar gelotst werden.

Hierfür benötigt der FC Bayern frisches Geld. Ein Verkauf von Sané scheint in diesem Zusammenhang aber keine Option zu sein. Das geht zumindest aus dem Bericht der "Sport Bild" hervor.