Zalazar vor Abschied? S04-Boss bezieht Stellung

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Verlässt Rodrigo Zalazar den FC Schalke 04?

In den vergangenen Tagen mehrten sich die Berichte, dass Rodrigo Zalazar den FC Schalke 04 nach dem erneuten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga auf jeden Fall verlassen will. Nun meldete sich S04-Sportdirektor André Hechelmann zu Wort.

Rodrigo Zalazar will den FC Schalke 04 verlassen, der Wechselwunsch des Uruguayers ist intern hinterlegt, Königsblau hofft auf Einnahmen in Höhe von fünf Millionen Euro, Anfragen sind bereits eingegangen. So umriss "Sky" unlängst die Situation des offensiven Mittelfeldspielers zuletzt. Ganz so klar scheint sich die Situation aber nicht zu gestalten.

"Wir gehen davon aus, dass er bleibt", zitiert die "WAZ" Schalke-Sportdirektor André Hechelmann. "Da uns nichts Weiteres bekannt ist, ist das unser Stand der Dinge."

Worte, die so gar nicht darauf schließen lassen, dass der Neu-Nationalspieler bei den Königsblauen bereits hat anklingen lassen, dass er dem Verein den Rücken kehren möchte.

Großes Interesse, einen Wechselwunsch des 23-Jährigen zu bestätigen, dürfte der FC Schalke 04 allerdings auch nicht haben, zumal Zalazar offiziell noch bis Ende Juni 2026 bei den Knappen unter Vertrag steht. Selbst wenn man in Gelsenkirchen daran interessiert ist, mit Zalazar Kasse zu machen, wäre man mit einem offensiven Auftreten wohl nicht all zu gut beraten.

Offen ist zudem, ob der Südamerikaner wirklich mit aller Macht auf seinen Abschied drängt. Ende Februar betonte er gegenüber der "WAZ" noch, dass er auf Schalke sehr glücklich sei und fügte vielsagend an: "Inzwischen ist die Liga nicht mehr das Wichtigste. Es geht auch nicht ums Geld. Ich will dort sein, wo ich glücklich bin, wo ich mich wohl fühle. Und hier auf Schalke bin ich glücklich. Ich mag das sehr."

Ob es sich um mehr als ein Lippenbekenntnis handelt, wird der anstehende Transfersommer zeigen. Auf Schalke dürfte man den Entwicklungen derweil entlassen entgegen blicken.