FC Bayern diskutiert Rice-Alternative von der Insel

IMAGO

Moisés Caicedo und Declan Rice haben das Interesse des FC Bayern auf sich gezogen

Wunschspieler Declan Rice von West Ham United wird jüngsten Berichten nicht im Sommer zum FC Bayern wechseln. Die Münchner haben scheinbar aber schon einen weiteren Sechser aus der Premier League im Blick - wenngleich ein Transfer derzeit unrealistisch scheint.

Beim FC Bayern wurde nach Angaben von "Sky" in den vergangenen Tagen die Personalie Moisés Caicedo von Brighton & Hove Albion diskutiert. Denn: In München wisse man, dass der Ecuadorianer noch keine Einigung mit anderen interessierten Klubs von der Insel erzielt habe. Vor allem der FC Chelsea gilt als Interessent, auch der FC Liverpool soll am defensiven Mittelfeldspieler dran sein.

Der 21-Jährige hatte im Januar 2021 den Sprung aus seiner Heimat zu Brighton & Hove Albion gewagt, sich allerdings erst in der abgelaufenen Spielzeit so richtig durchgesetzt. Caicedo blickt auf eine bemerkenswerte Saison mit 43 Pflichtspielen zurück, in der Premier League schaffte er mit seinem Klub den Einzug in die Europa League.

Bei den Seagulls besitzt Moisés Caicedo noch einen Vertrag bis 2027, seine angebliche Ablösesumme soll sich "talkSPORT" zufolge bei umgerechnet rund 90 Millionen Euro belaufen. Allein wegen dieser Summen dürfte ein Transfer nach München ohnehin schwierig werden.

Tuchel hat angeblich andere Pläne mit dem FC Bayern

"Sky" zufolge wird der FC Bayern seine Bemühungen um einen Transfer ohnehin nicht wirklich intensivieren. Cheftrainer Thomas Tuchel habe andere Pläne für die Besetzung der Position im defensiven Mittelfeld. Das grundsätzliche Interesse am Spieler sei dem TV-Sender aber zumindest von Transfer-Reporter Gianluca Di Marzio bestätigt worden.

Beim deutschen Rekordmeister steht vordergründig offenbar zunächst ohnehin die Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers ganz oben auf der Liste der Prioritäten.

Als eine der Top-Optionen wird Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani gehandelt. Berichten zufolge sollen auch Serie-A-Torschützenkönig Victor Osimhen von SSC Napoli und Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic weiterhin im Fokus der Münchner stehen.