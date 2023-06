Kroos über Bellingham: Nur wenige BVB-Spiele gesehen

AFP/SID/JAVIER SORIANO

Toni Kroos freut sich über den Wechsel Bellinghams

Toni Kroos freut sich schon zwei Monate vor dem Saisonstart mit Real Madrid auf seinen künftigen Teamkollegen Jude Bellingham, der vom BVB in Spaniens Metropole wechselt.

"Für sein Alter ist er sehr weit - ein Topspieler, den viele Mannschaften wollten. Wenn Real Madrid so viel Geld hinlegt, und da habe ich großes Vertrauen, ist das auch ein sehr guter Transfer", sagte Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen".

Der 19 Jahre alte Bellingham wechselt zur kommenden Saison für 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real, wo er einen Vertrag bis 2029 erhält. "Herzlich willkommen in Madrid", sagte Kroos, der allerdings zugab, zuletzt "nicht unfassbar viele Spiele von Dortmund" gesehen zu haben.

Kroos äußerte sich in dem Podcast auch zum Wechsel von Real-Stürmerstar Karim Benzema nach Saudi-Arabien. "Man kann das machen oder man kann es lassen. Das ist eine Entscheidung von jedem selbst. Ich hätte gedacht, dass er grundsätzlich die Idee verfolgt, seine Karriere in Madrid zu beenden. Am Ende des Tages ist es im Fußball so, dass es ein Ende gibt", sagte der 33-Jährige.

Benzema hatte bei Meister Al-Ittihad einen Dreijahresvertrag unterschrieben. "Ich würde die Aussage wagen, dass er den Verein zwei Wochen vorher nicht gekannt hat", sagte Kroos, der Benzema in höchsten Tönen lobte: "Es gab wenige Stürmer in den letzten 15 Jahren, die mit der Kugel so umgehen konnten. Es war eine große Freude, mit ihm zusammen zu spielen", sagte er. Benzema hatte 14 Jahre für den spanischen Rekordmeister gespielt.