"Zehn Kilo Übergewicht": Magath teilt gegen Süle aus

IMAGO/Laci Perenyi

BVB-Verteidiger Niklas Süle wurde nicht für das DFB-Team nominiert

Nachdem die Nicht-Nominierung von Niklas Süle für die aktuelle Länderspielphase der deutschen Fußball-Nationalmannschaft viel Kritik für Hansi Flick eingebracht hat, springt der ehemalige Bundesliga-Coach Felix Magath nun dem Bundestrainer bei und teilt gegen den BVB-Verteidiger aus.

Felix Magath hat kein Verständnis dafür, dass sowohl Niklas Süle als auch Borussia Dortmund sowie einige Experten mindestens verwundert reagiert haben, dass der zuletzt starke Innenverteidiger nicht für die Länderspiele des deutschen Nationalteams gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien nominiert wurde.

"Ich verstehe nicht, warum man überhaupt darüber redet", sagte Magath gegenüber "Sky". Wir haben Profisport in der Bundesliga. Und ich kenne keinen Profisportler, der mit zehn Kilo Übergewicht herumläuft. Das habe ich noch nie gesehen", so der in seiner aktiven Trainerzeit als Schleifer und Fitness-Enthusiast bekannt gewordene 69-Jährige. Dass über das Thema Süle überhaupt diskutiert werde, "verstört" den dreifachen Meister-Trainer (2005 und 2006 mit dem FC Bayern, 2009 mit dem VfL Wolfsburg).

Bundestrainer Hansi Flick hatte den Verzicht auf den Vizemeister unter anderem mit Süles nicht ausreichendem körperlichen Zustand begründet. "Wir spielen eine Europameisterschaft, da muss jeder zu 100 Prozent fit sein. Das ist die Basis, um Erfolg zu haben. Wir erwarten von jedem einzelnen Spieler eine Top-Fitness", sagte Flick unter anderem und fügte mit Blick auf den Dortmunder an: "Er weiß, um was es geht."

Magath lehnte sich mit seiner Kritik auch gegen TV-Experte Lothar Matthäus auf, der Süle, dessen Fast-Food-Leidenschaft verbrieft ist, verteidigt hatte ("Das ist eben seine Statur").

Magath: Mir egal, wo Süle isst

"Ein Berufssportler, der siebenstellig verdient - wo er isst, ist mir ja völlig egal - aber der dann mit zehn Kilo Übergewicht herumläuft und alle finden es noch tragbar, selbstverständlich geht das nicht", so Magath.

"Ich höre immer nur: 'Wir spielen so einen Tempo-Fußball und alle sind so schnell geworden bei uns in der Bundesliga. Da frage ich mich dann doch, wie das gehen soll mit zehn Kilo Übergewicht?' Das verstehe ich nicht."

Matthäus hingegen ging nicht auf das angebliche Gewichtsproblem des Abwehrspielers ein und bezog sich allein auf die gezeigten Leistungen des BVB-Mannes. "Er ist Stammspieler bei Borussia Dortmund, einer der besten deutschen Innenverteidiger, und ich hätte persönlich nicht gern gegen ihn spielen wollen", schrieb der Rekordnationalspieler zuletzt in seiner "Sky"-Kolumne.

"Es ist ähnlich wie bei [Leroy] Sané. Entweder man nimmt ihn, wie er ist, oder man muss es lassen", so Matthäus' Fazit.