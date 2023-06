Berater von S04-Flirt ärgert sich über Falschmeldung

IMAGO/Teresa Kröger

Darko Churlinov trug zum Aufstieg des FC Schalke 04 bei

Das Herz von Darko Churlinov schlägt weiter für den FC Schalke 04. Das hat der Berater des Linksaußen, der derzeit beim FC Burnley unter Vertrag ist, durchblicken lassen. Ein Transfer zu S04 ist in diesem Sommer weiter denkbar - auch wenn es zuletzt gegenteilige Berichte gab.

Viel Wirbel um Darko Churlinov: Nicht nur, weil der Angreifer seit mehreren Wochen im Krankenhaus liegt, an den Folgen einer Blutvergiftung laboriert und zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr schwebte, sondern auch, weil "fussballtransfers.com" jüngst vermeldete, dass eine angedachte Rückkehr zum FC Schalke 04 geplatzt sei.

Laut dem Portal soll das Angebot der Königsblauen nicht ausreichend gewesen sein, um den Nordmazedonier in Diensten des FC Burnley von einem (erneuten) Wechsel (auf Leihbasis) zu überzeugen.

"Das ist absoluter Schwachsinn. Jeder, der Darko kennt, der weiß, dass er zu Schalke gehört und dort spielen möchte", wehrte sich nun Churlinovs Berater Mehmet Eser gegenüber der "WAZ" und fügte deutlich an: "Geld spielt nicht die entscheidende Rolle."

Eser ging sogar noch weiter. "Der FC Burnley muss sich selbstverständlich mit Schalke einigen und uns die Erlaubnis geben", sagte der Agent und setzte vielsagend mit Blick auf die von ihm ins Reich der Fabeln verwiesenen Spekulationen hinzu: "Wir werden uns dann schon mit Schalke einigen."

Wechsel zum FC Schalke 04 muss warten: Churlinov muss gesund werden

Zuallererst geht es für Churlinov aber nun darum, wieder komplett gesund zu werden. Kein leichter Weg, wie die "WAZ" und "Sky" berichten. Mehr als einen Monat liegt der Außenbahnspieler, der in Schalkes Aufstiegssaison in 22 Spielen zwei Tore und sechs Vorlagen beitrug, nun bereits im Krankenhaus.

Während eines Urlaubs in seiner nordmazedonischen Heimat soll er sich die erwähnte Blutvergiftung zugezogen haben, kam in der Folge sogar auf die Intensivstation. Mittlerweile wurde er auf Anfrage seines Stammvereins nach England verlegt und harrt nun in Manchester im Krankenhaus aus.

Hier wurde am Montag Schleim aus der Lunge entfernt. Derzeit ist völlig offen, wann Churlinov wieder normal und völlig gesundet auf dem Trainingsplatz stehen kann. Deshalb ist der angedachte Wechsel zum FC Schalke 04 derzeit auch mindestens aufgeschoben und frühestens ein Thema kurz vor Transferschluss (1. September) oder gar erst für den Winter.