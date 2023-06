Polen-Trainer beschwert sich über Spiel gegen Deutschland

IMAGO/LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT

Santos ärgert sich über die Ansetzung des Länderspiels gegen Deutschland

Der polnische Fußball-Nationaltrainer Fernando Santos kann dem Länderspiel gegen die DFB-Auswahl nicht viel abgewinnen.

Er sei von der Ansetzung am Freitag (20:45 Uhr) in Warschau "nicht begeistert", betonte der Portugiese: "Beim Spiel gegen Deutschland kann ich die Mannschaft nicht gut auf das Duell mit Moldawien vorbereiten. Es sind zwei völlig unterschiedliche Gegner, die einen völlig anderen Stil haben."

Die Mannschaft um Ausnahmestürmer Robert Lewandowski muss vier Tage später in der EM-Qualifikation in Chisinau ran. Nach der Niederlage in Tschechien (1:3) zum Auftakt steht Polen trotz des darauffolgenden Sieges gegen Albanien (1:0) in der Gruppe E schon unter Zugzwang.

"Ich bin Trainer, kein Journalist oder Kommentator", sagte Santos über das unliebsame Prestigeduell mit der DFB-Auswahl.

"Ich bin für die Leitung der polnischen Nationalmannschaft und die von ihr erzielten Ergebnisse verantwortlich. Der Verband hat beschlossen, ein Spiel gegen Deutschland zu spielen - und ich respektiere das", sagte er, obwohl es ihm nicht gefalle.

Santos, der Portugal 2016 zum EM-Titel gecoacht hatte, versprach jedoch: "Ich werde dieses Spiel sehr ernst nehmen, weil ich es hasse, zu verlieren." Für die Deutschen werde es "eine schwierige Aufgabe, aber die wichtigste für uns wird das Qualifikationsspiel sein".