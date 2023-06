Die Gründe für den Reyna-Absturz beim BVB

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Giovanni Reyna verpasste mit dem BVB knapp die Deutsche Meisterschaft

Giovanni Reyna startete bei Borussia Dortmund einst furios, galt als eines der größten Talente überhaupt in der Fußball-Bundesliga. Nachdem er schon als Teenager für großes Aufsehen sorgte, wurde er zunächst durch schwere Verletzungen ausgebremst. Zuletzt kam ihm aber auch etwas anderes in die Quere.

Die persönliche Saisonbilanz des 20-Jährigen lässt sich so oder so lesen. Es stimmt, dass Gio Reyna nach seinen schweren und anhaltenden Muskelverletzungen in den Jahren 2021 und 2022 zuletzt endlich wieder nachhaltig fit wurde, in der abgelaufenen Spielzeit insgesamt 30 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben bestritt.

Er erzielte dabei in der Bundesliga sieben Saisontore, was nicht weniger als seinen Karrierebestwert bedeutete.

Allerdings gehört zur Wahrheit eben auch dazu, dass Reyna praktisch zu keinem Zeitpunkt unter Cheftrainer Edin Terzic den Stammplatz innehatte, den der US-Amerikaner unbedingt ergattern wollte. In der Rückrunde stand der Offensivspieler lediglich ein einziges Mal in der Startelf der Dortmunder, wurde dabei nach unbefriedigender Leistung gegen Werder Bremen vorzeitig ausgewechselt.

Reyna sucht seine Rolle im neuen Terzic-System beim BVB

Reynas großes Dilemma beim BVB ist die taktische Neuausrichtung unter Terzic. Statt des zuvor fast schon traditionellen 4-2-3-1-Systems bei den Westfalen mit einem klassischen Zehner hinter zwei Außen- und einem zentralen Stürmer, als der sich Reyna offenkundig am Wohlsten fühlte und bereits als legitimer Nachfolger von Marco Reus gehandelt wurde, brachte die neue 4-1-4-1-Grundausrichtung den Erfolg zurück zum BVB.

In dieser Grundformation suchte Reyna bis zuletzt seine feste Rolle. Mehr als die Funktion des Edeljokers für die Flügelspieler Donyell Malen oder Karim Adeyemi blieb dem Youngster dabei nicht mehr.

Die beiden Achterpositionen waren durch Jude Bellingham und Julian Brandt fest belegt, in der bevorzugten Mittelfeld-Zentrale blieb für Reyna entsprechend kein Platz mehr.

In der Sommervorbereitung will der 17-malige US-Nationalspieler nun einen neuen Anlauf wagen, seinen Cheftrainer doch noch von sich für die Startelf zu überzeugen. Ansonsten könnten die weiteren Karriereplanungen spätestens im nächsten Jahr - Reyna besitzt in Dortmund noch einen Vertrag bis 2025 - in eine andere Richtung laufen.