Enthüllt! VfB Stuttgart bemühte sich um HSV-Star

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß als Cheftrainer und Fabian Wohlgemuth (r.) als Sportdirektor planen den Kader beim VfB Stuttgart

Mit Sebastian Hoeneß kam der sportliche Erfolg zurück zum VfB Stuttgart. In seiner Zeit als Cheftrainer bei den Schwaben holte das Team bis dato 13 Punkte aus acht Ligaspielen, sind in der Hoeneß-Tabelle seit dem 27. Spieltag die fünftbeste Mannschaft. Zur neuen Spielzeit will sich der VfB vor allem in der Offensive verstärken. Einer der Wunschspieler wird allerdings nicht ins Ländle kommen.

Dank der erfolgreichen Aufholjagd in den letzten Wochen der regulären Bundesliga-Saison sicherte sich der VfB Stuttgart am letzten Spieltag noch den Relegationsplatz. Diese wurde bekanntermaßen deutlich und verdient mit 3:0 und 3:1 gegen den Hamburger SV gewonnen. Während sich der VfB das letzte Bundesliga-Ticket sicherte, spielt der HSV ein weiteres Jahr in Liga zwei.

Ein kleiner Sieg gegen die Schwaben gelang den Hamburgern dennoch. Ihr bester Torjäger der letzten Jahre und Publikumsliebling Robert Glatzel hat seinen Vertrag bei den Rothosen vorzeitig bis 2027 verlängert und wird folglich nicht in die Bundesliga wechseln.

Aus dem deutschen Fußball-Oberhaus soll es gleich mehrere Interessenten für den 29-Jährigen gegeben haben, unter anderem den VfB Stuttgart.

Wie der "kicker" jetzt enthüllte, soll sich allen voran VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth "intensiv" mit Robert Glatzel beschäftigt haben, der in seinen zwei HSV-Spielzeiten in der 2. Liga herausragende 41 Tore in 68 Einsätzen erzielt hatte.

Stürmersuche beim VfB Stuttgart geht weiter

Statt ihn für die festgeschriebene Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro aus seinem Vertrag herauszukaufen und nach Stuttgart zu holen, kassierte der Bundesligist aber eine Absage. Glatzel unterschrieb in Hamburg vorzeitig für vier weitere Spielzeiten und will in seinen besten Jahren als Profi-Kicker weiterhin das Gesicht des HSV bleiben.

Die Schwaben müssen sich derweil anderweitig nach weiteren Alternativen für die Mittelstürmer-Position umsehen. Mit Serhou Guirassy sieht sich die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Hoeneß zwar zunächst einmal stark aufgestellt auf der Neun.

Hinter dem Guineer wird die Luft allerdings ziemlich dünn, was vor allem während Guirassys verletzungsbedingter Ausfallzeit im Frühjahr mehrfach deutlichst zutage trat. Die Suche nach neuen Alternativen geht also weiter.