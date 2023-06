FC Bayern feiert "Schnäppchen" - Kommt ein Außenseiter?

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern darf sich auf neues Personal freuen

Wunschspieler Declan Rice wird aller Voraussicht nach nicht beim FC Bayern aufschlagen, die Suche nach einem neuen Mittelstürmer von Weltklasseformat gestaltet sich zumindest zäh: Den Bossen an der Säbener Straße steht ein geschäftiger Transfersommer ins Haus. Eine Personalie soll allerdings schon für gute Stimmung sorgen.

Dank der ablösefreien Verpflichtungen von Konrad Laimer von RB Leipzig und Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund sieht sich der FC Bayern bei der Suche nach einen neuen Sechser nicht "unter Zugzwang", berichtet der "kicker". Demnach soll man vor allem den vom BVB verpflichteten Guerreiro "intern als Schnäppchen" feiern.

Dennoch sollen die Münchner den Markt weiter im Auge haben. Dass noch ein weiterer Akteur für die Mittelfeldzentrale kommt, ist also nicht auszuschließen.

Die "volle Konzentration", so das Fachmagazin, liegt allerdings darauf, einen neuen Mittelstürmer zu verpflichten und mit einem Jahr Verspätung die Lücke zu schließen, die der Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona im Sommer 2022 gerissen hat.

Dass Bayern am Ende eine der vier am heißesten gehandelten und von Präsident Herbert Hainer sogar schon konkret genannten Optionen, Harry Kane (Tottenham Hotspur), Victor Osimhen (SSC Neapel), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) oder Dusan Vlahovic (Juventus Turin) verpflichtet, soll hingegen nicht in Stein gemeißelt sein. Welche Alternativen die Bayern auf der Liste haben, lässt der "kicker" allerdings offen.

Star des FC Bayern will nicht im Streit gehen

Zuletzt wurden vor allem Kolo Muani, Vlahovic und Osimhen immer wieder als "ernste Optionen" gehandelt. Der Markt gestaltet sich allerdings schwierig, da neben den Bayern auch noch zahlreiche andere Top-Klubs wie Manchester United, der FC Arsenal, Real Madrid oder Paris Saint-Germain offensiv nach einem neuen Neuner Ausschau halten.

Immerhin kündigte Hainer bereits an, man werde "viel Geld" ausgeben.

Dieses wird hingegen eher nicht in einen neuen Innenverteidiger fließen. Dem Bericht zufolge will Lucas Hernández die bayerische Landeshauptstadt zwar in Richtung PSG verlassen, dies aber keinesfalls im Streit tun. Bieten die Pariser eine Summe im "mittleren achtstelligen Bereich", wird man sich allerdings einigen, heißt es. In diesem Fall würde die eingenommene Ablöse wohl in einen Ersatz fließen.