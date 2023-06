Legenden von BVB und Schalke senden Warnung ans DFB-Team

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Bei der deutschen Nationalmannschaft läuft es weiterhin nicht rund

In den vergangenen Spielen hat sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Zwei Legenden von BVB und FC Schalke 04 fordern deshalb Veränderungen.

2:3 gegen Belgien, 3:3 gegen die Ukraine - das DFB-Team hat nach der Flop-WM in Katar noch nicht zurück in die Spur gefunden. Zuletzt wuchs auch die Kritik am Bundestrainer.

"Hansi Flick ist auf jeden Fall der Richtige. Er ist akribisch und fleißig, macht sich viele Gedanken", verteidigte der 1990er Weltmeister Jürgen Kohler den Coach der Nationalmannschaft nun in einem Gastbeitrag für den "kicker".

Laut dem 57-Jährigen bestehen die "Probleme" innerhalb des Teams schon deutlich länger. "Es sind wiederkehrende Fehler in der Defensive, taktisch und individuell", merkte Kohler nachdenklich an.

Vor allem die jüngste Gegentorflut betrachtet er mit Sorge: "Wir waren über Jahrzehnte das Land mit den besten Abwehrspielern der Welt, da muss also etwas schiefgelaufen sein. Das Verteidigen wird zu wenig trainiert."

Kohler versteht nicht, warum sich der DFB keine Hilfe von außen holt. "Dabei gäbe es in Deutschland ausgezeichnete Spezialisten, die selbst viele Titel gewonnen haben. Sie könnten auf dem Platz detailliert mit den Spielern arbeiten. Leider werden diese Ressourcen nicht genutzt", monierte der Ex-Profi.

Thon warnt: "... sonst wird es für Hansi Flick zum Problem"

Sein früherer Mitspieler Olaf Thon, ebenfalls WM-Held von 1990 und zudem lebende Legende des FC Schalke 04, nimmt Flick derweil in Schutz.

"Natürlich müssen Auftreten und Ergebnisse generell stimmen, sonst wird es für Hansi Flick zum Problem. Die Diskussion um ihn halte ich dennoch für nicht ganz fair. Man darf nicht vergessen, dass der DFB-Auswahl mittlerweile die Weltklassespieler fehlen und der Bundestrainer gezwungen ist, auf eine Vielzahl an Talenten oder frischen Nationalspielern zu setzen", warf der gebürtige Gelsenkirchener ein.