Arsenal will FC Bayern gleich zwei Sechser wegschnappen

IMAGO/Joshua Smith

Bayern-Flirt Moisés Caicedo könnte ebenfalls zum FC Arsenal wechseln

Der FC Arsenal gilt als Topfavorit auf die Verpflichtung von Declan Rice, der zuletzt als Wunschspieler beim FC Bayern gehandelt wurde. Doch die Gunners hätten mit dem Mega-Deal keineswegs ihre Transferplanungen abgeschlossen. Auch ein weiterer in München zuletzt gehandelter Sechser soll auf der Liste stehen. Zudem könnte Bayern-Leihspieler Cancelo bald beim englischen Vizemeister spielen.

Steht für Außenverteidiger Joao Cancelo binnen sechs Monaten der bereits zweite Wechsel an? Nach Angaben des englischen "Mirror" will sich der FC Arsenal in diesem Sommer die Dienste des Portugiesen sichern. Auch der "kicker" griff die Gerüchte auf.

Cancelo war in der Winterpause von Englands Meister Manchester City zum FC Bayern ausgeliehen worden, inklusive Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro. Jene Summe ist für den deutschen Rekordmeister allerdings zu hoch, weshalb der 29-Jährige wohl Ende Juni zunächst zurück zum frischgebackenen Triple-Sieger aus Manchester wechseln wird.

Der FC Arsenal könnte den vielseitigen Außenbahnspieler durchaus gut gebrauchen, musste Teammanager Mikel Arteta seine gut eingespielte Defensive in der Rückrunde nach Verletzungen doch umbauen.

Statt BVB-Rückkehr: DFB-Star Gündogan zu Arsenal?

Cancelo soll jedoch nicht der einzige City-Star sein, der künftig in London spielt: Arsenal buhlt dem "Mirror" zufolge um Kapitän Ilkay Gündogan. Die Zukunft des deutschen Nationalspielers ist wenige Wochen vor dessen Vertragsende weiterhin völlig offen.

City hofft noch immer, dass sich der in 2022/23 überragende Mittelfeldlenker für einen Verbleib entscheidet. Knackpunkt dürfte jedoch die Dauer des neuen Vertrags sein, da Gündogan wohl keine Verlängerung von nur einem Jahr anstrebt, sondern langfristig Planungssicherheit haben will.

Neben dem FC Arsenal wurden zuletzt der FC Barcelona und sogar der BVB als heiße Anwärter gehandelt.

Schnappt Arsenal dem FC Bayern gleich zwei Sechser weg?

Beim FC Arsenal könnte Ilkay Gündogan künftig neben Kapitän Martin Ödegaard und Transferziel Declan Rice die Fäden im Mittelfeld ziehen. Rice hat sich Berichten zufolge mittlerweile gegen einen Wechsel zum FC Bayern entschieden und soll rund 100 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 117 Millionen Euro) kosten.

Sein Abschied von West Ham United ist längst beschlossen, ein Angebot zur Vertragsverlängerung inklusive Jahressalär von kolportierten zwölf Millionen Euro soll er ausgeschlagen haben.

Auf der Einkaufsliste des FC Arsenal befindet sich laut "kicker" indes in Moisés Caicedo ein weiterer defensiver Mittelfeldspieler, der unlängst mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde. Der Sechser von Brighton & Hove Albion hat zudem das Interesse des FC Chelsea und des FC Barcelona auf sich gezogen. Zuletzt wurde auch der FC Liverpool als Anwärter gehandelt.

Laut "Times" kostet Caicedo ebenfalls viel Geld: Über 90 Millionen Euro sollen gefordert sein. Im Gegenzug wäre wohl der Verkauf von Thomas Partey besiegelt, um Platz im Kader zu schaffen. Auch für Granit Xhaka würde es dann woanders weitergehen - etwa bei Bundesligist Bayer Leverkusen, der seit mehreren Wochen schon mit dem Schweizer Nationalspieler in Verbindung gebracht wird.