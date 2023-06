"Große Fragezeichen" für neuen Eintracht-Coach

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Dino Toppmöller arbeitete zuletzt als Co-Trainer beim FC Bayern

Am 10. Juli beginnt bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wieder einmal ein Neuanfang. Dino Toppmöller wird zum ersten Mal als Cheftrainer im deutschen Oberhaus übernehmen, soll die SGE nach Möglichkeit zurück in die Top Sechs der Liga führen. Die Entscheidung auf dem Trainerposten wurde nicht ohne Risiken getroffen.

Diese Ansicht teilt auch der langjährige Vorstandsvorsitzende der Eintracht, Heribert Bruchhagen. In einem Gastbeitrag für den "kicker" schrieb der 74-Jährige von einer "mutigen und guten Entscheidung", einem 42-jährigen Cheftrainer-Novizen in der Bundesliga das Vertrauen auszusprechen.

"Dem jungen Dino eilt ein sehr guter Ruf voraus", meinte Bruchhagen, der bei den Hessen von 2003 bis 2016 in der Gesamtverantwortung stand. Toppmöller, dessen Vater Claus einst ebenfalls als Cheftrainer in der Main-Metropole arbeitete, trat bis dato vor allem als Co-Trainer von Julian Nagelsmann in Erscheinung, verdiente sich dabei allerdings bei gleich zwei Topklubs (RB Leipzig und FC Bayern) Respekt und Anerkennung.

Bruchhagen traut dem neuen SGE-Übungsleiter, der einen langfristigen Vertrag bis 2026 erhielt, die sportliche Weiterentwicklung der Eintracht allemal zu.

Allerdings sieht der Ex-Klubboss der Frankfurter auch "große Fragezeichen", die vor allem hinsichtlich der Kaderplanung noch bestünden, "wenn zum Beispiel der Topstar Kolo Muani ersetzt werden muss".

Eintracht holte zuletzt 50 Punkte und Tabellenplatz sieben

"Vor Beginn einer Saison ist oft von einem 'Neuanfang' die Rede. In der Regel werden Ziele proklamiert, die oberhalb des in der vorangegangenen Saison Erreichten liegen", weiß Bruchhagen nur allzu gut aus eigener Erfahrung.

Im Falle Dino Toppmöllers, der in Frankfurt von Oliver Glasner übernimmt, der die Eintracht in zwei Jahren Amtszeit unter anderem zum Europa-League-Titel und der damit verbundenen Champions-League-Qualifikation sowie ins DFB-Pokalfinale geführt hatte, scheint diese Zielsetzung wenigstens in der Bundesliga nicht allzu hoch gegriffen zu sein.

50 Punkte und Tabellenplatz sieben standen in der abgelaufenen Spielzeit zu Buche - eine Bilanz, die der neue Cheftrainer der SGE mindestens mal bestätigen soll.