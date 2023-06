Neue Details zum Bellingham-Poker enthüllt

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Erling Haaland legte sich für einen Bellingham-Transfer vom BVB zu ManCity ins Zeug

Mit dem Wechsel von Jude Bellingham vom BVB zu Real Madrid ist einer der größten Transfers des Sommers bereits in dieser Woche über die Bühne gegangen. Mit leeren Händen steht Triple-Sieger Manchester City da. Neben den Königlichen waren es die Engländer, die sich im Poker um den Mittelfeldspieler besonders ins Zeug legten.

Wie das Portal "The Athletic" berichtet, unternahmen die führenden Köpfe von Manchester City einige Anstrengungen, um Jude Bellingham in den vergangenen Monaten von einem Wechsel ins Etihad zu überzeugen. Eine der Schlüsselfiguren dabei: Erling Haaland.

Sowohl der Norweger als auch Trainer Pep Guardiola haben Bellingham demnach "beinahe wöchentlich angerufen" und ihm einen Wechsel auf die Insel ans Herz gelegt. Beide wollten den Neu-Madrilenen davon überzeugen, dass ein Transfer nach Manchester sowohl finanziell als auch sportlich seine beste Option sei, schreibt "The Athletic".

Erst Ende April/Anfang Mai soll der Triple-Sieger schließlich darüber in Kenntnis gesetzt worden sein, dass sich Bellingham für Real Madrid entschieden hat. Ein Entschluss, der auch für die City-Bosse nicht aus heiterem Himmel kam, denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte ManCity weder dem BVB noch dem Spieler ein konkretes Angebot vorgelegt.

Bellingham konnte sich BVB-Verbleib vorstellen

Durchaus brisant: Bellingham soll den BVB bereits frühzeitig darüber informiert haben, dass für ihn nur ein Wechsel nach Madrid infrage komme. Sollte dieser platzen, würde er mindestens ein weiteres Jahr in Dortmund bleiben, habe der 19-Jährige den Schwarz-Gelben mitgeteilt, berichtet "The Athletic".

Am Ende bekamen Bellingham und auch Real Madrid ihren Willen. Auch, weil die Verhandlungen zwischen allen drei Parteien dem Bericht zufolge von Beginn an offen und respektvoll geführt wurden. Der letzte Streitpunkt, die Frage der Ablöse, wurde von Real-Seite in Person von Präsident Florentino Perez und Generaldirektor Jose Angel Sanchez in Gesprächen mit der BVB-Führung beigelegt.

Die letzten Zweifel beim Spieler waren indes schon früher ausgeräumt, nachdem die Madrilenen ihm versicherten, er würde eine Schlüsselfigur auf dem Weg in die königlichen Zukunft werden.