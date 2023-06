VfB Stuttgart will sich wohl bei ManUnited bedienen

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der VfB Stuttgart baut weiter sein Scouting-Team um

Erst in der Relegation konnte der VfB Stuttgart in der abgelaufenen Saison den Absturz in die 2. Bundesliga verhindern. Damit es künftig besser läuft, treiben die Schwaben offenbar den Umbau der eigenen Scouting-Abteilung weiter voran.

Wie "Sky" berichtet, hat der Traditionsverein nun sogar einen Talent-Jäger von Manchester United ins Auge gefasst. Nach Informationen des TV-Senders soll Andreas Herrmann demnach zur neuen Spielzeit die Scouting-Abteilung am Neckar verstärken.

Der 31-Jährige genießt einen ausgezeichneten Ruf für das Aufspüren junger Talente. Beim Premier-League-Klub ist er schon seit 2013 tätig.

In Stuttgart wird das Scouting-Team derweil seit der Trennung von Sven Mislintat im vergangenen November umgebaut. Der Vertrag des Sportdirektors war während der WM-Pause aufgelöst worden, nachdem sich abzeichnet hatte, dass der 50-Jährige nicht verlängern würde.

Mislintat hatte beim VfB in den letzten Jahre eine Strategie mit jungen Spielern geprägt. Immer wieder angelte sich der fünffache deutsche Meister in seiner Amtszeit vielsprechende Youngsters und verkaufte diese mit Gewinn weiter. Zuletzt saß auf dem Transfermarkt in Stuttgart aber nicht mehr jeder Griff.

VfB Stuttgart vor neuer Transfer-Strategie?

Seiner Freistellung folgte auch das Aus von einigen Mitgliedern seines engeren Stabes. Dazu zählte der Mislintat-Vertraute Uli Schier, der ebenfalls Ende letzten Jahres ging.

Nun wird laut "Sky" auch Video-Analyst Max Lesser den Klub verlassen. Lesser zieht es demnach zu Ajax Amsterdam, wo er künftig wieder unter Mislintat arbeiten werde.

Erste Nachfolger für die offenen Stellen hatte der Klub schon in den letzten Monaten an Land gezogen. Im April beziehungsweise Mai hatten in Person von Stefan Brandenburger (vorher VfL Wolfsburg) und Thomas Henning (zuvor SC Paderborn) bereits zwei neue Scouts im Ländle unterschrieben.